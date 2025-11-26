解壽險匯率評價困境 會研基金會鄭丁旺提2建議

（中央社記者蘇思云台北26日電）壽險匯率會計議題掀起討論，前政大校長、會計基金會永續準則委員會主任委員鄭丁旺今天提出2種方式解套，第1項做法為不認列未實現兌換損益，第2項則是將匯率變動的未實現損益按AC金融資產的剩餘年限攤銷，雖無理論基礎，但也不完全偏離會計準則。

財團法人會計研究發展基金會、壽險公會與會計師公會全國聯合會今天下午舉辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會。

鄭丁旺今天以「我國壽險業兌換損益問題及其因應之道試析」進行專題演講，目前壽險業適用的會計準則主要有3個，包括明年接軌的IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）、IFRS 9金融工具以及IAS 21匯率變動影響，目前保險業面臨的匯率會計問題，與IAS 21規則有關。

廣告 廣告

鄭丁旺解釋，金融資產中歸類為AC（按攤銷後成本衡量）下的金融資產債券投資，有一定到期日跟利率，長期持有並以收取本金利息為目的，是以歷史成本來認列，不考慮公允價值變動，與保單持有多為中長期，並在特定事件發生才啟動理賠的性質相似。

鄭丁旺指出，目前會計準則規定，外幣金融資產應該按現時匯率衡量，外幣資產須換算成新台幣呈現於報表，此時壽險業因匯率產生損益入帳，但實際上這筆外幣資產金額並沒有實際結算成新台幣，只有帳面轉換而已，不過此舉導致壽險業獲利大賺大賠，財報波動劇烈。

鄭丁旺認為這項規定有所矛盾，他強調，外幣AC金融資產轉換成新台幣別的資產，不能代表歷史成本與公允價值。保單要到合約到期或是發生一定保險事故（如死亡）時才會理賠，而會計準則要求壽險業把未來到期的外幣資產，提前認列於當前損益，實屬不合理。

鄭丁旺說，實際上匯率波動多如同鐘擺，會在區間擺盪，要出現結構性的變動，導致匯率價格一去不回頭的機率非常低。他舉例，今年中新台幣一度升值到28元，不到一年又回到31元。若適用會計準則IAS 21規定，無法忠實表達壽險業財務狀況、績效跟現金流量，宜加以修正。

鄭丁旺認為，能夠適當處理上述問題有2種方式，第1種為不認列未實現兌換損益（即不評價匯率），而是用備註揭露方式，將現時匯率與歷史匯率的差額加以揭露，此法可能偏離會計準則，因會計準則規定報表中的錯誤不能用備註方式更正，但這是理論上最合理、最合乎邏輯的會計處理方式。

鄭丁旺進一步說明，第2種方式為匯率變動的未實現損益，按AC金融資產的剩餘年限攤銷，此法沒有理論基礎，但這是不完全偏離會計準則，又能解決業界困難。

他解釋，若採行第1種方式，等於直接不評價匯率影響，也不會進入損益表；第2種方式則跟壽險公會其中一項提案相同，還是會進入損益表，只是受到匯率影響會降低。

保發中心總經理詹芳書表示，平衡方案應該是對未來接軌新的財會制度、採用新的清償能力制度，透過會計制度調整下，幫助業者建立自我保險機制、厚實資本，達成資產負債管理的目標，應該是最佳解方。（編輯：潘羿菁）1141126