解套救國團！藍白聯手三讀《不當黨產條例》修法 游顥提「這事」引爆藍綠立委衝突

立法院會今天（30日）表決國民黨團提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之外，並在藍白挾人數優勢下順利三讀通過。黨產會表示，相關不當黨產粗估數百億無法追討，以救國團而言，國家將損失至少現金16億元。

立法院在2016年通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會依法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，救國團不服提出訴訟，但在去年遭台北高等行政法院判決敗訴。

為此，國民黨團先前提案修法，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義內，被外界視為在替救國團解套，而該案在今天立法院會上經過表決，最後在藍白人數優勢下，以60票對48票三讀通過。

國民黨立委游顥發言時說，本次條文修正，許多公益人繼續大步向前走，他聽到綠委說辦活動就可以佔一個地，讓他想到太陽花學運，此話一出，引起民進黨立委們不滿圍到發言台前敲打保溫杯表達抗議。

國民黨立委王鴻薇則上前爭論，與綠委吳思瑤吵得不可開交，更一度發生推擠衝突，立法院長韓國瑜隨即在台上冷靜制止喊，「拜託各位委員尊重發言程序」，最後則在韓國瑜數度拜託下，才終於平息紛爭。



