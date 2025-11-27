解婕翎化身性感劍鬥士 強風亂吹「小丁見客」超崩潰
藝人解婕翎近日上節目分享一段讓她至今仍想「原地消失」的糗事。她透露，數年前受邀參加日本動畫《海賊王》在台舉辦的周年活動，當時以角色「蕾貝卡」的造型亮相，因服裝布料極少，只能在裡面搭配丁字褲。沒想到活動正式開場時，一陣突如其來的強風，讓她當場大走光，尷尬到不行。
她在《姊妹亮起來》中回憶，活動地點設在松菸文創園區，由於是重要的周年盛事，現場媒體雲集，連日本官方與記者都特地來台。她所扮演的「蕾貝卡」造型偏向女戰士風格，下半身僅有一小片布料遮掩，造型雖亮眼卻十分不牢靠。
解婕翎表示，活動一開始她手持麥克風向觀眾問好，側邊突然吹來一陣強風，裙襬瞬間整片掀起，讓她裡頭的丁字褲毫無遮掩呈現在眾人面前。她補充，那塊布看似有重量，其實上面的裝飾是類似泡棉材質，輕到完全抵擋不了風勢，才會一吹就翻。
由於現場攝影機多到數不清，解婕翎心知肚明這段走光瞬間一定被拍得清清楚楚。雖然事後沒有媒體刊登，但她仍覺得全世界都看見了，尷尬爆表。她苦笑說，裙襬飛起那一秒和主持人四目相接，兩人都嚇呆。從那刻起，她整段活動左手再也沒離開過褲襠，「真的是超級丟臉耶！是超級小丁」。
