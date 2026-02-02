解婕翎患「急性蕁麻疹」！自曝「藥後失憶」翻找…

娛樂中心／曾詠晞報導

知名女藝人解婕翎以親民性格與甜美外型深受粉絲喜愛，十分喜歡在社群平台上分享日常生活。昨（1）日她卻在IG限時動態透露，起床後身體無預警出現異狀，皮膚出現紅腫，臉上像是被蚊子叮滿一堆包，隨後證實竟是「急性蕁麻疹」，這突如其來的症狀也瞬間引發廣大網友關注與擔憂。

解婕翎以親民性格與甜美外型深受粉絲喜愛，喜歡在社群平台分享日常生活。（圖／翻攝自IG ＠dollshin）

解婕翎擁有姣好臉蛋與火辣身材，加上活潑大方的個性吸引許多粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG ＠dollshin）

解婕翎首度病發 強調作息正常卻無預警致敏

解婕翎詳細描述急性蕁麻疹發病時的慘況，直言看著鏡子中「臉一大堆跟被蚊子叮一樣的大包」簡直無法置信。她強調，此次病發前「生活作息、吃的、擦的、用的都沒變」，在查無明顯致敏源的情況下，她趕緊購買口服藥物嘗試緩解。然而，這場過敏意外卻因藥物副作用鬧出笑話，解婕翎形容這款藥「真的跟索命藥一樣」，強烈的嗜睡感讓她在服藥後直接在沙發上昏睡1小時，直到冷醒後才拖著疲憊身軀回房休息。

女星解婕翎近期身患急性蕁麻疹，許多粉絲相當擔心與關心。（圖／翻攝自IG ＠dollshin）





解婕翎1日在限動上分享自己突然急性蕁麻疹，以及後續看病吃藥的故事。（圖／翻攝自IG ＠dollshin）





意識不清鬧笑話 凌晨4點垃圾桶內驚見失蹤藥包

為了確保半夜能準時服藥，解婕翎在意識模糊之際，特別將藥包預放在客廳餐桌上。沒想到凌晨4點醒來準備吃藥時，桌面上卻怎麼都找不到藥包，讓她陷入自我懷疑的混亂狀態。經過半小時的翻找，她崩潰地發現藥包竟然出現在垃圾桶內。解婕翎無奈表示，自己對於「丟藥」的動作完全沒有記憶，猜測應該是在藥效發作導致意識不清的狀態下，順手將藥物當成垃圾處理掉。

