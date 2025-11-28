解婕翎整集「內褲露出」沒人說！雙重糗事曝光崩潰笑哭

（娛樂中心／綜合報導）YouTuber兼主持人解婕翎近日在節目上接連分享拍片與工作時的糗事，引發網友熱烈討論。她透露，某次拍攝YouTube開箱影片時，全程牛仔褲拉鍊大開，甚至從側拍視角可見內褲，現場包括攝影師、企劃、經紀人與助理在內的工作人員卻無一人提醒，讓她直到審片才驚覺「整集都沒拉拉鍊」，當場崩潰。

解婕翎回憶，當天錄影只顧著投入開箱流程，完全不知道褲檔敞開，「側面攝影整個洞都拍到，我內褲若隱若現！」她緊急詢問企劃對方是否有發現，沒想到對方淡定表示「我知道啊」，讓她驚訝直呼「那妳為什麼不講？」對方卻只是傻笑以對。

圖／解婕翎透露某次拍攝YouTube開箱影片時，全程牛仔褲拉鍊沒拉。（翻攝 Youtube／民視生活資訊 Formosa TV Life）

由於無法重拍，後製只好在整段畫面加上「小草莓貼圖」遮擋。沒想到這支原本普通的影片因此意外爆紅，累積超過20萬觀看，讓她哭笑不得。解婕翎也在影片備註向觀眾坦言：「為什麼看到滿滿草莓？因為我拉鍊沒拉！」真性情反應反而受到不少網友喜愛。

圖／解婕翎某次拍攝開箱影片拉鍊沒拉，從側拍視角隱約可見內褲。（翻攝 Youtube／民視生活資訊 Formosa TV Life）

節目中，解婕翎也分享過去參與展場活動的尷尬回憶。她透露，某年動漫作品來台舉辦10週年活動，她受邀扮成角色「蕾貝卡」，造型是「盔甲比基尼」，下半身只有一片三角形布料，她只能穿極細的丁字褲應戰。

圖／解婕翎也分享過去參與展場活動的尷尬回憶。（翻攝 Youtube／民視生活資訊 Formosa TV Life）

她解釋，下身看似沉重的裙襬其實是「泡棉裝飾」，沒想到登台後突吹來一陣怪風，整片裙襬當場掀起，丁字褲瞬間在台上與大批媒體面前完全曝光，就連主持人都看傻。

解婕翎說，她後來全程一隻手都緊抓裙擺不敢放開，但仍忍不住苦笑：「雖然媒體最後沒有刊登，可是你知道全世界都看到了，真的好尷尬！」

