解婕翎「下半身只遮1塊布」 強風害曝光全場傻眼

解婕翎近日在節目中分享多年前的糗事。翻攝解婕翎臉書

女星解婕翎近日在《姊妹亮起來》節目中分享一段至今仍讓她「想原地消失」的糗事，數年前她受邀出席日本動畫《海賊王》在台周年活動，過程中因強風吹襲意外走光，讓她尷尬到現在回想起來仍想鑽地洞躲起來。

她提到當時活動在台北松菸文創園區舉行，日本官方與多家媒體皆到場關注。她以角色「蕾貝卡」造型亮相，女戰士風格服裝原本就布料稀少，下半身僅靠一小片布遮掩，裡頭更因安全考量搭配丁字褲，整體造型看似氣勢十足，實則相當脆弱。

廣告 廣告

走光意外發生在上台致意的那刻，她手持麥克風準備問候觀眾時，側邊突然吹來一陣強風，直接將裙襬「整片掀起」，讓她的丁字褲瞬間暴露在滿場鏡頭前。她笑喊那片布料雖看起來有重量，但其實是泡棉材質，完全無法抵抗風勢，「一下就被吹翻」。

眼看台下攝影機「多到數不清」，解婕翎當下心想糗態絕對被拍得一清二楚。雖事後沒有看到媒體刊登相關畫面，但她仍覺得「彷彿全世界都看到了」。她苦笑說，裙襬飛起瞬間，她與主持人四目相交、雙方都驚呆，之後整場活動，她左手一直緊抓住裙襬，再也不敢鬆開，「真的是超級丟臉耶！還是超級小丁」，讓全場來賓聽完忍不住大笑。

解婕翎下半身只有一塊布遮掩。翻攝解婕翎臉書

解婕翎多年前曾以日本動畫角色「蕾貝卡」的造型亮相。翻攝解婕翎臉書



回到原文

更多鏡報報導

陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了

獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數

黃明志涉命案遭判「死刑」 知情人士鬆口：恐告別歌壇