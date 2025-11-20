社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

台北市信義區一名79歲婦人，日前接到一通靈骨塔推銷電話，對方要她去銀行，解定存、來投資，銀行行員一聽到，認為婦人遭到詐騙，機靈報警！員警一到場，立刻勸退婦人，沒想到婦人當場崩潰大哭！嚇得員警行員連忙安撫，還好婦人把警察的話聽進去，守住自己的上百萬老本。

員警：「不是說不給妳領啦，是在關心啦。」

一名婦人在銀行準備解定存，行員機警認為是詐騙幫忙報案，員警到場，婦人情緒超激動當場爆哭。

銀行行員：「阿姨阿姨沒關係，妳要喝茶嗎，放鬆一點沒關係，警察吼他也只是關心妳，他沒有在懷疑妳啦。」





解定存要買塔位警耐心苦勸 婦崩潰大哭幸守住百萬老本

行員連忙安撫婦人情緒，但婦人淚水完全止不住，回到幾分鐘前，婦人向員警道出來銀行解定存原因。

員警vs.婦人：「妳是要買什麼房子，要住一輩子的房子，要買一個塔位啦，靈骨塔那個現在都是騙人的。」

員警一聽到關鍵字，就知道這是詐騙！立刻通知孫女來到銀行，勸勸自己的阿嬤。事發台北信義區，79歲楊姓婦人，日前接到一通靈骨塔推銷電話，話術婦人解定存購買投資，但婦人一來到銀行，面對行員問話卻支支吾吾，講不清楚解定存理由，員警接獲報案一到場，打消婦人念頭，成功替她保住116萬元老本。另外在新北市永和區一名男子，也差點掉入投資陷阱，但員警靈機一動，想到這句話。





解定存要買塔位警耐心苦勸 婦崩潰大哭幸守住百萬老本

新北市警察局長方仰寧：「詐騙集團如果要求你把錢交給他，請你直接跟他說我們約派出所好嗎。」

就是這句話讓假投資專員知難而退，百萬存款才沒掉入詐騙集團口袋裡！面對囂張的詐騙集團，員警阻詐，真的使出渾身解數！

