解密張榮發》從海上霸主到AI航太 揭長榮集團的黃金十年戰略

站在張榮發逝世十週年的轉捩點，長榮集團不只緬懷過去，更已悄然啟動龐大的「下一個黃金十年」計畫。面對歐盟碳關稅（CBAM）上路與川普 2.0 時代的貿易戰風險，長榮集團選擇主動出擊，從海運狂買55艘雙燃料綠色船舶，到航空豪擲千金升級機隊與打造轉機樞紐，長榮正將過去兩年累積的超額獲利，轉化為深不見底的護城河。

海運不比船多 比誰的供應鏈更穩

過去十年，長榮海運曾歷經大虧，也嘗過疫情期間的暴利。展望未來，長榮海運不再單純追求「船多」，而是轉向「供應鏈穩定度」的質變。

面對2026年更加嚴苛的環保法規，長榮展現了張榮發生前「做就要做到最好」的魄力，大舉訂造55艘甲醇與LNG雙燃料貨櫃輪，預計2026年底前陸續交船，屆時運能將穩居全球第七。這不僅是為了減碳，更是為了在碳稅時代取得成本優勢；同時，長榮正加速導入AI數位化管理，確保在瞬息萬變的地緣政治與氣候風險中，船隊調度能像精算師一樣精準。

航空拚質變 打造歐美亞轉機樞紐

長榮航空要則要從量的擴張，走向質的升級，公司確立了未來十年的戰略核心，將深耕台灣成為「美歐－亞洲」的轉機樞紐。

為了達成此目標，長榮航空啟動了歷年最大規模的機隊更新計畫。預計從2027年起引進24架A350-1000廣體客機，並在2026年底率先進行波音 777-300ER 機隊的客艙升級。除了硬體，連續13年獲評全球最安全航空公司的長榮，也將眼光鎖定高科技貨運，利用客機腹艙靈活載運AI伺服器與半導體，確保在客運淡季時，貨運也能成為獲利的第二引擎。

張榮發將集團事業從海運延伸到航空，目前已飛出一片天。（圖／長榮航空提供）

鋼鐵與航太 默默賺錢的隱形冠軍

除了海空雙箭頭，集團旗下的長榮鋼鐵與長榮航太也正迎來爆發期。長榮鋼鐵搭上高科技建廠熱潮，並導入AI自動焊接技術解決缺工問題，構築了穩固的獲利護城河。 而長榮航太則扮演「製造先鋒」，其製造二廠將於2025年動工，專攻空中巴士A321的結構組件，訂單能見度已看到下個十年。至於長榮國際儲運（榮運），則豪擲500億元佈局桃園航空城，將傳統倉儲升級為高附加價值的物流園區，瞄準跨境電商與冷鏈商機。