解密張榮發》從被看衰到世界船王 張榮發打造千億海空帝國

今年是長榮集團創辦人張榮發逝世十週年，回顧他的一生，一路從基層航運職員變成全球航運巨擘，打造出千億海空帝國，是業界傳奇人物。

從碼頭起家 航運現場磨出本事

張榮發出身清寒，年輕時即投入航運相關工作，從最基層的業務與現場管理做起，不同於許多靠資本或關係起家的企業主，他對船舶調度、航線安排、貨主需求的理解，全來自第一線的實務經驗，這段紮實的歷練，讓他在創業前就已建立起對全球航運結構的清楚輪廓，也為日後做出關鍵決策埋下伏筆。

1968年，張榮發以一艘中古雜貨輪「長信輪」成立長榮海運，創業初期，資源有限、規模微小，甚至一度被同業視為「撐不了多久的小公司」；然而，正是在多數人保守觀望之際，他卻選擇押注當時仍屬新興概念的「貨櫃化運輸」。

在許多傳統航商仍依賴散裝與既有航線時，張榮發已預見貨櫃運輸將徹底改變全球貿易，於是他大膽投資船舶、開闢遠洋航線，寧可承擔高風險，也要搶先卡位，終於在1975年，以新建的第一艘貨櫃船「長春輪」，成功開闢台灣第一條全貨櫃定期航線（遠東—美國東岸）。這個決定，成為長榮日後快速崛起的轉捩點。

押注貨櫃化 一戰站上世界舞台

1980年代，全球貿易加速成長、貨櫃航運需求暴增，長榮海運憑藉早一步布局，迅速擴張船隊與航網，航線遍及歐美主要港口。當其他亞洲航商仍在追趕之際，長榮已躋身世界級航運公司之列。

業界人士觀察，張榮發最大的特點，在於他不僅敢投資，更懂得如何用制度控管風險，不論船舶管理、成本結構、營運效率皆以高標準要求，讓長榮在規模快速放大的同時，仍能維持相對穩健的體質。

從海運到空運 帝國版圖再擴張

在海運事業站穩腳步後，張榮發並未止步，1988年，將觸角延伸至航空產業，成立長榮航空。這在當時被視為不可能的任務，但他親赴波音與麥道公司考察，不僅自修航空知識，更在簽約時展現驚人氣魄，一次下訂26架新機，總金額達36億美元，創下當時台灣對美最大宗採購紀錄。

為了做出差異化，他在1992年首創介於商務艙與經濟艙之間的「經濟豪華艙」（豪華經濟艙鼻祖），並堅持機上要有台語服務與台式餐飲，這種細節的堅持，讓長榮航空迅速在國際站穩腳步。

傳奇落幕 留下的是功業與難題

張榮發一手打造的長榮帝國，讓台灣在全球航運與航空版圖上占有一席之地，海空並進的布局，也使長榮集團不再只是單一產業的航商，而是橫跨運輸鏈上下游的綜合型集團，至今業務範圍涵蓋海運、航空、旅館等相關事業，甚至有鋼鐵、物流等公司，資產規模與影響力同步擴張，奠定千億級企業版圖。

不過，隨著張榮發2016年逝世，他身後的接班與家族分歧，卻成為外界關注的焦點，但無論如何，張榮發從被看衰到成為世界船王的歷程，已深深刻在台灣企業史中。