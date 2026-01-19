解密張榮發》長榮創辦人逝世十週年特展開跑 300件文物曝光

長榮集團創辦人張榮發逝世屆滿十週年，張榮發基金會自明（20）日起於張榮發基金會舉辦「所信所行．善不止息」紀念特展。現場不僅展出張榮發一手建立海空航運帝國的珍貴史料，更首度公開由國寶級大師林健成製作的「等比例蠟像」，不同於嚴肅的企業家形象，展覽透過未曾曝光的生活文物，揭開這位「世界船王」私底下充滿溫度的另一面。

展覽亮點搶先看 蠟像與手稿重現風采

本次展覽地點位於張榮發基金會大樓B1，展期至2月22日止，全程免費參觀，展覽主軸定調為「鐵意志與柔軟心」，前者象徵他帶領長榮集團衝破國際壟斷的霸氣，後者則是他投身公益的溫柔堅持。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時引用張榮發生前的叮囑：「有一天我若不在了，你們（公益慈善）要繼續做下去！」她透露，基金會成立40年來已累計投入超過100億元做公益，光是張榮發辭世後的這10年間，投入金額就高達40億元，顯示集團並未因創辦人離世而停止行善的腳步，未來也會將其工藝精神發揚光大。

而本次展覽最受矚目的就是，張榮發生前委託製作的蠟像，這尊蠟像特別選用他2006年獲頒「大英帝國司令勳章」時的造型，象徵其在國際航運界的崇高地位；此外，展覽也展出他生前使用的辦公文具、親筆手稿及貼身小物，總計有300件文物一同展出，這不僅是企業發展的見證，更立體化了張榮發從一名基隆討海人，蛻變為影響全球經濟領袖的傳奇路徑。

四大展區解密 窺見航運巨擘的內心世界

展場規劃為四大主題，分別是紀錄生平的「傳略」、展示海運創業維艱的「啟航」、紀錄航空王國建立的「崢嶸」，以及呈現其慈善志業的「社會回饋」。

值得一提的是，現場特別設置了互動區域，讓民眾能戴上耳機聆聽張榮發生前喜愛的《望春風》旋律，也能透過數位導覽一覽長榮船隊與機隊的壯闊陣容。