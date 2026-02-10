解密泰國農曆新年！三天三習俗怎麼過？象徵美食一次看

【看見泰國 VisionThai】泰國農曆新年(Chinese New Year)怎麼過？雖然不是國定假日，但熱鬧程度絕對不輸潑水節！泰國擁有龐大的華裔族群，包括潮州人、客家人、海南人、福建人、廣東人...等華裔族群，經過百年的文化融合，發展出一套既保留傳統又充滿「泰味」的春節習俗。這篇看見泰國小編帶你解密泰國春節習俗與文化！（延伸看：潑水節就是泰國過年？習俗文化一次看）

解密泰國農曆新年！三天三習俗怎麼過（來源：สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์）

泰國農曆新年 3天3大習俗

對泰國華人而言，過年慶典的序幕是由「大掃除」揭開的，旨在除舊佈新、驅逐厄運。然而，進入「祭祀日」與「出遊日」後，便嚴禁掃地或亂丟垃圾，以免將得之不易的好運與財氣掃出門外。這三天核心習俗的具體內涵如下：

習俗1：採購日-買年貨迎神歸

除夕前一天，是泰國農曆新年的採購日(วันจ่าย;wan jai;Shopping Day)，也是泰國唐人街最熱鬧的一天。家家戶戶都會出門採購最優質的食材、鮮果及各種祭拜用品。而這天的重頭戲在於傍晚，會點清舉行莊嚴儀式，「迎請土地公」自天庭返歸人間，駐守家宅，護佑闔家整年的平安與順遂。

泰國華人會在除夕前一天辦年貨，也會在傍晚贏請土地公保佑整年的平安。（來源：thairath）

除夕前一天，是泰國農曆新年的採購日。（來源：thairath）

習俗2：祭祀日-拜拜馬拉松

除夕當天，是泰國農曆新年的祭祀日(วันไหว้;wan wai;Sacrifice Day)。將會從清晨祭祀到下午，祈求新年平安順遂，三個時段分別有不同意義。

凌晨：拜諸天眾神，祈求新年神明保佑，萬事亨通。

上午：拜祖先，表達慎終追遠的孝思與感激。

下午：拜好兄弟，儀式完畢後，會放鞭炮，以此驅除穢氣與邪祟，迎納全新的福運。

除夕當天，是泰國農曆新年的祭拜日。（來源：ห้องสมุดมติชน）

習俗3：出遊日-大年初一走春

農曆初一在泰國被稱為「出遊日」(วันเที่ยว;wan tiew;Visiting Day)，也是泰國華人心目中的「吉祥日」。這天，大家會換上象徵喜慶的紅色新衣，並遵循這天的習俗，多說吉祥話，不吵架、不催債、不造口業，確保一年的開端充滿正面能量。而當天最重要的儀式莫過於拜訪親友 ，帶著四顆大金橘登門向長輩賀歲。在潮州話中，「橘」與「吉」諧音，親手送上橘子，便代表將圓滿的福氣與財運親手奉上。

農曆初一在泰國被稱為「出遊日」，會帶著四顆橘子出門拜訪長輩，象徵吉祥。（來源：看見泰國 VisionThai）

泰國春節吃什麼？解密菜餚寓意

在泰國華人的春節餐桌上，每一道料理都是對未來一年的美好祝願。這些精心挑選的菜餚，不僅美味，更藏著深刻的開運密碼：

炒粉絲：細水長流的福壽

長而柔韌的粉絲象徵著「長命百歲」。在烹飪時特意不切斷，寓意福氣與壽命如粉絲般綿長不斷。

炒粉絲象徵的是細水長流的福壽（來源：khaosod）

白斬雞：事業興旺的基石

雞在泰國華人文化中代表「勤奮」與「責任」。獻上一整隻白斬雞，象徵生活豐衣足食，並祈求新的一年能獲得事業晉升與成就。

白斬雞代表事業興旺的基石（來源：看見泰國 VisionThai）

紅燒鴨：事事順遂

鴨子代表著純潔與能力。色澤誘人的紅燒鴨象徵「諸事圓滿」，祈願未來一年無論做什麼事都能順風順水、毫無阻礙。

紅燒鴨象徵意義是純潔與事事順遂 （來源：看見泰國 VisionThai）

煲湯：聚財的象徵

熱氣騰騰的湯品是聚財的象徵。無論是寓意財富匯聚的什錦蔬菜湯、求長壽的清湯粉絲，或是代表年年豐收、利潤翻倍的蓮藕湯，每一口都是滿滿的福氣。

熱騰騰的湯品則是象徵匯聚財富的暖意 （來源：Kapook）

泰國華人象徵喜氣的過年甜點

慶祝活動的尾聲，總是由幾道寓意深遠的傳統甜點擔綱主角，為新的一年埋下甜蜜的伏筆：

年糕與泰式糍粑：圓滿和樂

年糕(ขนมเข่ง;Khanom Kheng)象徵生活順遂、步步高升；而包裹著內餡的泰式糍粑(ขนมเทียน;Khanom Thien)，則寓意家庭和樂融融。這兩款點心是泰國華人供桌上最不可或缺的靈魂。

年糕象徵生活順遂、步步高升（來源：看見泰國 VisionThai）

包裹著內餡的泰式糍粑象徵家庭和樂融融（來源：看見泰國 VisionThai）

發糕：家業興旺

如同其名，蓬鬆裂開的發糕(ขนมปุยฝ้าย;Khanom Pui Fai)象徵著「發財」與「大發」。它寄託了家業蒸蒸日上、福氣如花朵般綻放綿延的美好願景。

發糕象徵蒸蒸日上（來源：看見泰國 VisionThai）

傳統五甜點拼盤：五福臨門

最具泰國華裔特色的甜點拼盤(จันอับ;Kanom Chan ap)，由五種不同的中式甜食（如花生糖、芝麻糖等）組成。它不僅象徵生活甜甜蜜蜜，更寓意著「五福臨門」，將所有好運匯聚一堂。

傳統五甜點拼盤象徵五福臨門（來源：看見泰國 VisionThai）

