解密／追蹤聖誕老人網站風格好懷舊！上世紀首推出 百人同時造訪就掛點

北美防空司令部（NORAD）的追蹤聖誕老人活動已是多年聖誕傳統，全世界不少大人小孩都在平安夜這天，看聖誕老公公在地球上與九頭馴鹿狂飆車。

而隨著科技發展、AI發達，這個追蹤網站仍維持2010年代的模樣，這個復古感特別「新鮮」，也有網友希望能維持下去。

到底這個網站是什麼時候上線，聖誕老人與馴鹿的設計又是誰在什麼時候推出的？

追蹤聖誕老人的3D地圖是誰設計的？

3D地理空間數據處理的公司Cesium就是讓聖誕老公公動態一覽無遺的功臣之一。根據該公司網站介紹，1955年，一通打錯到美國大陸防空司令部（CONAD，也就是NORAD前身）的電話，陰錯陽差成了這個可愛的傳統，每年不但追蹤聖誕老人位置，還充當聖誕老人的接線員，與各地孩子通話，向孩子們報備聖誕老人的即時位置。

1997年，Analytical Graphics（AGI）公司將聖誕老人追蹤系統搬到了網路上，讓部分可用電腦的孩子就不必直接打給NORAD。但在網路發展的早期，這個網站在100人同時造訪時就崩潰了，是現在難以想像的問題。

聖誕老人與馴鹿是什麼時候設計？

而到了2012年，網路較發達後，AGI公司與Cesium團隊打造3D網路地圖，將聖誕老人趴趴走的路線視覺化。網站特別介紹，這個地圖使用了CZML資料包，可隨時更新聖誕老人的地點。

而聖誕老公公與馴鹿的3D影像，是在2013年首度亮相。藝術家使用Modo軟體製作這些模型，接著轉換為 glTF 格式，以便能在網路上高效呈現，讓任何人都能無延遲地看聖誕老人、雪橇還有九頭馴鹿奔馳的樣貌。

接下來的幾年，聖誕老人和地圖的外觀有升級，但基礎的設計並未改變，讓這款追蹤地圖保留2010年初的味道，增添些許懷舊情懷。

NORAD聖誕老人追蹤器最新動態？

NORAD聖誕老人追蹤官方X剛也發出影片，稱聖誕老人特別拜訪國際太空站，為執行任務的太空人送上祝福。有興趣的民眾可直接追蹤官方X帳號。

稍早在聖誕老人接近日本上空時，日本的航空自衛隊X帳號發布貼文，貼出戰機伴飛的照片，並稱NORAD的聖誕老人追蹤器今年是70周年，不但負責確保空中安全任務，還帶著世界各地兒童夢想使命。

