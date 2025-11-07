解封日豬價「衝上116元」！彰化肉品市場撒紅包 助攻買氣回溫

（記者張芸瑄／綜合報導）全台活豬禁運令於今（7）日凌晨正式解除，宣告豬肉市場全面回歸常態。彰化肉品市場開市首日特別祭出「發紅包」活動刺激買氣，短短20分鐘內，交易價格即飆破每公斤116元，寫下解封後新高，現場氣氛熱絡不已。

上午10點正式開拍，市場推出限量紅包獎勵，只要承銷商標得前10頭豬即可獲獎。拍賣現場人聲鼎沸，行情一路上衝，豬價迅速突破每公斤116元，象徵產銷重啟後市場需求強勁。

示意圖／彰化肉品市場開市首日特別祭出「發紅包」活動刺激買氣，短短20分鐘內，交易價格即飆破每公斤116元。（擷取自 免費圖庫freepik）

彰化肉品市場預計今日拍賣總數2,381頭豬隻，其中上午拍賣1,221頭、下午1,160頭，並全數啟用4條屠宰線以加速作業。每頭豬平均重達130至160公斤，預計中午前消費者就能買到最新鮮的溫體豬肉。

雖然市場重啟，但防疫規範仍嚴格落實。由於昨日氣溫偏高，為防豬隻因「熱緊迫」出現意外，豬農多選擇清晨或傍晚運輸。肉品市場並設置水簾霧式消毒系統，所有運豬車輛進出前都必須完成全程消毒，確保場內環境安全。

對於外界關心的「延養肥豬」問題，豬農強調平均每頭僅增重約5公斤，肉質仍維持肥瘦適中。不過，他們也坦言禁運期間生計受創，希望政府能提供補助與低利貸款，協助產業重回正軌。

