解封開市首日 侯：確保肉品穩定供應

【民眾新聞葉柏成新北報導】中央宣布自11月6日中午12時起解除豬隻禁運措施，並於7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜今(7)日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉，請民眾安心消費，以實際行動支持國產豬肉。

《圖說》市長侯友宜視察新北市肉品市場防疫整備情形。〈農業局提供〉

侯友宜感謝相關業者在防疫期間的努力與配合，同時呼籲防疫仍不可鬆懈，將持續查核養豬場禁餵廚餘、掌握廚餘去化、把關肉品安全及加強攤商清消，持續透過跨局處合作，落實防疫宣導，守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓消費者安心，民生逐步恢復常態。

廣告 廣告

《圖說》新北肉品市場加強相關車輛清消。〈農業局提供〉

農業局長諶錫輝表示，為穩定開市後產銷秩序，農業部已進行全國毛豬產銷調配。今日全國肉品市場預定供應頭數為27,145頭，其中新北市調配頭數約2,724頭，較以往增加約1至2成，經過拍賣及屠宰作業後，預計明(8)日上午即可在零售攤位看到新鮮安全的國產豬肉。

《圖說》新北肉品市場進行場域環境清消作業。〈農業局提供〉

他指出，防疫管制期間，從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒作業，確保相關疫情不再發生。全市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒，確保市面肉品安全無虞。