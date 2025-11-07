解封首日 侯友宜視察肉品市場
台灣發生非洲豬瘟首例疫情，豬隻禁運15天，中央宣布自11月6日中午12時起解除豬隻禁運措施，7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜7日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業。新北市農業局說，昨新北調配2724頭豬隻，實際成交頭數2711頭，每公斤平均價格111.48元，約較10月均價增加8％。
侯友宜指出，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。7日再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。
侯友宜提醒，「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。未來將跨局處合作，落實防疫宣導，確保豬隻健康、肉品安全，讓消費者安心，民生逐步恢復常態。
農業局並表示，為穩定開市後產銷秩序，農業部已產銷調配全國毛豬，7日全國肉品市場預定供應頭數為2萬7145頭，其中新北市調配頭數約2724頭，較以往增加約1至2成，經過拍賣及屠宰作業後，8日上午即可在零售攤位看到新鮮安全的國產豬肉。
農業局說，防疫管制期間，從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒作業，確保相關疫情不再發生。全新北市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒，確保市面肉品安全無虞。
新北肉品市場7日成交頭數計2711頭，平均重量141.6kg，每公斤平均價格111.48元，約較10月平均價格增加8％，整體價格平穩。
