解封首日！豬肉恢復拍賣屠宰 最快黃昏市場有溫體豬

豬肉禁運禁宰令解封，一早在各大肉品市場已經有運豬車前往，批發商也搶著到拍賣場要準備進行收購，這是相隔15天後再次有活體豬拍賣，下午屠宰過後，最快在黃昏市場就有溫體豬能賣。

豬瘟解禁後第一天，一早在台中大安肉品市場，運豬車載了滿滿的活體豬來，相隔15天終於要恢復運作，先拍賣再進行屠宰，場內管制嚴，清消工作也不馬虎。運豬車駕駛：「就是漲價先看價錢啦，到時候看怎麼樣，也是要跟客戶回報。」

上午10點，豬隻進行拍賣，肉品市場來了眾多的批發商，希望能趕緊收購，提供下游商家使用，在彰化縣肉品市場，早上也是運豬車一台接一台，多養了15天的豬隻，大家也不希望拍賣價格被影響到。運豬車駕駛vs.記者：「（會不會擔心價格），會啊，公家單位能夠多多幫忙這些養豬戶，能夠持平這些價格。」

雲林縣肉品市場總務課長廖信宏：「因為經過這15天的飼養，牠們的體重大部分最少都有增加大概10公斤左右，目前的價格仍屬於非常平穩的狀態。」

大家擔心的豬價會不會被影響，以早上開盤來看，波動不大，中部縣市的肉品市場平均價格在每公斤92到95塊，還算正常範圍，但因為各豬場都有爆量的豬隻，由中央控管銷售數量，以雲林肉品市場為例，每天將會增加10%的銷售量，等於平均多增加200頭豬，避免價格一下崩跌，主要還是希望能盡快恢復店家正常使用豬肉，最快在下午黃昏市場就能有溫體豬，提供讓民眾採買。

