解廚餘 竹市蓋黑水虻廠 苗縣校餐換菜單

行政院宣告自民國116年起將全面禁止廚餘養豬，而自今年1月1日起則有條件開放部分廚餘得載運至豬隻畜養場所，因應政策轉型的緩衝期，新竹市環保局4日表示，已著手規畫建置以黑水虻為核心的廚餘處理廠房與相關設備；苗栗縣政府則是鼓勵學生將營養午餐的飯菜吃光光，以減少廚餘。

新竹市環保局指出，竹市持續推動廚餘回收與資源再利用政策，除現有的高效廚餘處理設施進行廚餘堆肥化，今年將新增黑水虻處理廚餘的新設備，提升廚餘處理再利用量能，黑水虻的蟲體和蟲糞可作為畜類以外的動物飼料或是肥料的原料。

廣告 廣告

市府更期盼市民自主進行廚餘堆肥，完善有機物質的資源再利用，輕鬆在家將廚餘資源化，進而落實「垃圾零廢棄、資源全循環」的目標，打造淨零綠生活的新竹科技城。

苗栗縣環保局長陳華盛指出，苗栗縣平均每天產生廚餘約有50公噸，縣內區域型廚餘堆肥處理設施量能約每日47.7公噸，另轄內再利用機構處理量每日約5噸，整體處理量能共計52.7公噸。

縣長鍾東錦建議，廚餘減量工作還是要全力來做，可以從學校營養午餐先做起，重新研擬菜單，挑選更符合學生口味喜好的菜色，才能有效鼓勵學生把飯菜吃光。同時，鍾東錦更建議民眾是否可以在居所選購安裝廚餘處理機，更能便利衛生的處理廚餘。

教育處長葉芯慧則表示，縣府已要求不論公辦公營或公辦民營廠商，在菜色方面做得更美味且營養衛生，飯菜的量也掌握得更精準，讓孩子盡量吃完飯菜，將廚餘減至最少。

另外，針對營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助1600元，請各公所清潔隊先協助處理。