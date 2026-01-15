解急診壅塞 健保春節9天挹注16億、8成回饋第一線 7大指標監測全面備戰

健保署祭出「春節加成獎勵方案」，春節9天連假挹注16億元，加成醫院、診所與藥局診察費、藥事服務費及護理費，並明訂獎勵金8成以上須回饋第一線相關人員。(資料照，記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕為避免去年冬天急診壅塞情況重演，衛福部今年提前啟動春節醫療備戰，健保署祭出「春節加成獎勵方案」，春節9天連假挹注16億元，加成醫院、診所與藥局診察費、藥事服務費及護理費，並明訂獎勵金8成以上須回饋第一線相關人員，盼透過實質誘因提高開診率、強化分流，讓輕症不擠急診、重症有床可用。

衛福部今(15日)召開記者會宣布啟動「春節醫療量能整備專案」，健保署長陳亮妤指出，春節9天連假(2月14日至2月22日)期間，將針對醫院、西醫診所與藥局的診察費、藥事服務費全面加成，加成比率依去年春節開診率最低時段設計，除夕到初三加成100%，初四、初五加成50%，小年夜前夕、小年夜及初六加成30%。

醫院急診與住院部分則再加上護理費，連續9天診察費、藥事服務費與護理費三項全數加成100％。陳亮妤強調，此次方案共挹注約16億元，並規定獎勵金須8成以上回饋相關人員，對象不限醫師、護理師與藥師，行政、清潔、醫檢、醫放等春節期間實際投入的人員皆納入，由醫院統籌分配，反映整個醫療團隊的付出。

在分流配套上，健保署持續推動假日輕急症中心(UCC)。陳亮妤說，UCC自去年11月上路以來，看診量逐步成長，初期每日最低約255人，12月平均已升至400多人，整月約服務1700人次，其中呼吸道症狀占41.5％、傷口處理12％、腸胃道11％、小兒5％；春節9天連假期間，除了除夕與初五未開診外，其餘7天皆有UCC開診，民眾可透過「健保快易通」APP查詢，未來半年也將全面盤點成效，調整選點。

健保署也同步擴大門診靜脈抗生素治療(OPAT)作為分流工具。陳亮妤指出，以台大醫院為例，導入OPAT後，單月占床率減少17%，有效減輕住院壓力；因應春節需求，2月治療計畫天數上限將由5天放寬至7天，且春節期間「論次包裹點數」的人事費用也將加成100%。

在急診量能監測方面，醫事司長劉越萍表示，衛福部已啟動「七大急診指標」動態監測機制，涵蓋急診留觀帶床人數、壅塞情形、轉住院比例等，全國205家急救責任醫院須每天通報，以利即時掌握量能、及早調度。

