《解憂雜貨店》走過七年、百場在望 2026年溫暖回歸

在今年聖誕節前夕，果陀劇場捎來一則暖心消息，舞台劇《解憂雜貨店》正式宣告將於二○二六年再次加演，並特別選在這個充滿祝福與傾聽意義的時刻公布開賣訊息；主演張復建以應景的聖誕造型，親自向觀眾報喜，為寒冬增添一抹溫柔亮光。聖誕老公公象徵著傾聽孩子心願、替迷惘的小朋友解惑、帶來希望與指引的存在，而《解憂雜貨店》中那位在夜裡回信的「楊爺爺」，同樣扮演著回應陌生人困惑、陪伴人生低潮的角色。也因此，劇組特別選擇在聖誕節前夕宣布加演，讓這份「解憂」的力量如同聖誕祝福一般，從節日出發，延續成日常的溫暖陪伴。(見圖)

果陀劇場今(廿五)日說明，改編自日本作家東野圭吾感動無數讀者的同名作品，《解憂雜貨店》自二○二○年首演以來，已在台灣連續巡演七年時間，二○二五年十場演出全數售罄，口碑與票房齊揚，二○二六年將再度與觀眾在劇場相遇。

張復建在劇中飾演「楊爺爺」，經營一間在夜裡回信、為陌生人解惑的雜貨店，透過一封封書信傳遞善意、理解與希望，也回應了當代社會最需要的溫暖力量；談起這齣即將邁向百場的作品，今年七十八歲的張復建滿懷感恩，他回憶當初接演時，從未想過能一路演到今天，「作為演員，我最想對觀眾說的就是『謝謝』，沒有觀眾，就沒有舞台」。

戲裡的楊爺爺以文字回應人生困惑；戲外的張復建，則用歲月與體悟回望人生。他自嘲生活中其實有些「大而化之」，有幾次洗碗沒洗乾淨，被太太笑說除了演戲，其他事都心不在焉。但他也分享自己的人生哲學：「人生如戲，演戲是一種追尋，而人生也是不斷修正與學習的過程。不完美，有時反而最真實」。

由涂谷苹編劇、王慕天執導，果陀劇場經典舞台劇《解憂雜貨店》溫暖回歸，現正推出早鳥八五折限時優惠，邀請觀眾搶先預約二○二六年的感動時刻；同時加碼推出「解憂聖誕抽獎活動」，只要在果陀劇場粉絲專頁的影片下方標記一位好友，並寫下自己二○二六年的新年新展望，就有機會獲得《解憂雜貨店》雙人票券或楊爺爺手寫祝福明信片。

全劇集結張復建、林子恆、沈威年、王肇陽／林書函、葛丞、余佩真、韓賓、賴盈螢等實力派演員，共同演繹一齣映照人性、陪伴迷惘的溫柔之作。若你也正站在人生的十字路口，歡迎再次走進雜貨店，寫下一封屬於自己的信，購票請上www.opentix.life。