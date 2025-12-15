即時中心／梁博超報導

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出覆議案更於本月5日遭立院否決！針對具高度違憲疑慮的法律，行政院擬採取「不副署、不執行」的做法，在野陣營竟批評獨裁、違憲。不過，法律界人士與憲政學者接連出面說明制度原理，認為當下憲法法庭遭嚴重癱瘓，「比起當年郝柏村不副署更有正當性」；另外，藍白近來不斷操作「政府獨裁」說法，更遭學者批評無視手中的倒閣選項，「可見不想放棄立委身分」

律師黃帝穎撰文指出，行政院長卓榮泰不副署並非憲政史首例！早在1991年，行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。黃帝穎更表示，比起1991年，現今憲法法庭更是遭到嚴重癱瘓，「卓榮泰比郝柏村更有不副署正當性。」

廣告 廣告

律師林智群則提到，藍白近兩年拼命違憲，侵害其他五院的憲法權力。包括刪除監察院九成六業務費、延宕考試院人事、兩度拒絕司法院大法官提名以癱瘓憲法法庭、通過違憲擴權法案，同時以法律案包裝增加預算、侵害行政院編列預算權。林智群痛批，行政院在隱忍兩年後拒絕副署，反遭多次違憲的藍白指控，他質疑「何來立場談違憲」。

同時，警察大學教授陳錫平也表示，總統不應被迫公布依其合理確信為違憲的法律案，且親手使違憲的法律案生效。他強調，維護自由民主憲政秩序是所有憲法所設置機關的義務，憲法機關行使憲法賦予之權限，不得違背憲法賴以存立的基本原則。「上述憲法機關忠誠義務，構成總統法律公布權責的內在界限；而行政院長的副署權責，亦同此理。」

東吳大學政治系副教授陳方隅更指出，憲法雖規定總統應公布法律，但須經行政院長副署，顯示副署並非形式程序，而是具實質決定意義的權力；若要求一個憲政機關必須無條件配合另一機關，將破壞權力分立與制衡。

此外，對於藍白指控政府獨裁的說法，美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元則認為，獨裁的前提是「行政權完全忽略立法權」；但立法院現仍握有倒閣選項，對此他質疑，藍白不去行使憲法賦予的權力，卻不斷操作獨裁、指控政府獨裁，「可見其不想放棄已選上的立委身分，甚至擔心立院重選會輸。」葉耀元更強調，從法律的角度來說，藍白真的沒有什麼解套方式，「他們唯一能做的僅剩帶風向而已。」

原文出處：快新聞／解憲政僵局！政院擬不副署修惡版《財劃法》 法界學者多認同：合憲且具正當性

更多民視新聞報導

今明注意日夜溫差大！一週兩波冷空氣報到 氣象署曝時間點

男高中生安慰女同學被報性平 父親氣炸發文律師揭「3要點」

最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」

