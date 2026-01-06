解放媽媽的手！台中印月熱年菜外帶評價：5人份精緻桌菜，這鍋全雞花膠湯膠質滿滿

2026年台中年菜推薦。印月餐廳推出當日現做「2026印月年菜外帶」，拜拜必備經典三牲、奢華帝王蟹、花膠鮑魚雞湯幫你準備好，熱年菜回家即可食，免去備餐洗碗煩惱。印月年菜有5人份、10人份、單點選擇，不管大小家庭都能滿足。趁早鳥優惠買年菜還送不鏽鋼鍋、保溫袋。

2026年團圓，就從一桌現做的熱騰騰開始，印月年菜外帶堅持除夕當天現做，以最好的料理溫度，替您端上家人期待一年的年夜飯。

印月餐廳，是以江浙台菜為特色的創意中式料理，位於台中七期、美食一級戰區的公益路上，靠近龍富十九街路口，後方設有印月專屬停車場，路邊也有多個收費停車格，來用餐或是外帶熱年菜取貨都超方便。

整桌年菜打包帶走，一個人就可以輕鬆提起

印月質感保溫袋有著大容量，而且是厚實、可重複使用的材質，附有拉鍊鎖住熱度，讓你提到家時還保有溫熱感。

路程較長者，回家可以將容器直接放入微波加熱，直接上桌免裝盤。

裡面的料理整齊擺放，如果有湯湯水水或是醬料的，還另外包裝，不小心傾斜了也不怕溢出來。

雞湯部分也很小心謹慎，除了外面紅色獨立不織布提袋之外，裡面還有塑膠提袋。

不鏽鋼湯鍋附蓋子，還包覆保鮮膜以防雞湯溢出，超貼心！

妮妮布魯提的是５人份帝王蟹花膠鮑魚宴12800元。

印月年菜外帶價格、取餐時段

有四組桌菜可選擇，5人份小家庭、10人份大家庭都適用，如果想加菜或是不想整組買，也有單點選擇，而且都是當日現做的熱年菜，回家即可食用，不須再為了圍爐聚餐忙得暈頭轉向，非常方便。

取餐時段：除夕11:00、1500 初一至初三11:00、17:00

除夕當晚也有現場內用，但聽說場次快被訂滿了！如果想內用，請馬上打電話訂位～

帝王蟹花膠鮑魚宴

包含有：清蒸鱈場帝王蟹、上湯全雞燉花膠鮑魚、烏魚子、金沙中卷、紹興醉雞、正東港櫻花蝦米糕、香煎正日本白鯧、五香肋排、竹笙長年蘭花。

不只有印月招牌料理、高檔食材加持，連傳統人家要拜拜的全雞、全魚、豬肉都準備好了，而且使用可微波餐具裝，可直接微波加熱，到家不需再另外裝盤就能直接開動，飯後也不用洗一堆碗盤，讓辛勞一整年的媽媽也能輕鬆過個除夕夜~

香煎正日本白鯧

年夜飯一定要有一尾魚，象徵年年有餘，印月選用富貴大氣的正日本白鯧，整尾香煎完整不掉皮，附上胡椒鹽與檸檬切片。

魚肉肉質細緻柔嫩，而且刺少，切成大大塊花刀，好吃又方便食用。

妮妮非常喜歡煎到金黃酥脆的魚皮，擠上檸檬汁、沾點椒鹽超美味~如果平常愛啃骨頭的人，別錯過超級酥脆的鰭邊，脆口鹹香耐咬呢！

五香肋排

五香肋排是印月二十年招牌菜，費時浸漬、慢溫烤製、繁瑣工序讓絲絲肌理入味，又能保持肉質微潤口感

上湯全雞燉花膠鮑魚

早鳥優惠訂購會直接用304不鏽鋼湯鍋裝盛，而且備有鍋蓋，後續還能重複使用超實用。

傳統家庭拜拜必備的全雞，印月也準備得很妥善，有頭有尾、全雞不分切，但是要食用的時候又很軟嫩易拆解。

回到家不用再費時熬煮，雞肉就相當軟嫩好分食。

這鍋雞湯中就包含了頂級食材四大海味「鮑參翅肚」中的鮑魚、花膠，貴氣十足！充滿膠質的花膠口感相當嫩，彈牙鮑魚一口咬下很有咀嚼滿足感，另外還配上扁尖筍、吸汁豆腐。

雞肉與花膠熬出湯頭豐富膠質的醇厚感，呈現金黃乳白色澤不油膩，海陸鮮味融合一鍋，喝下熱呼呼一碗暖心又暖胃！妮妮布魯都相當喜歡這鍋湯～沒喝完隔天還能煮成鮮味十足的粥。

清蒸鱈場帝王蟹

印月年菜中不只幫你備好經典三牲，奢華貴氣的鮑魚、花膠、帝王蟹也入菜。

早鳥優惠期間訂購 12,800 元以上桌菜，再加贈「帝王蟹剪組」乙組！以後在家吃蟹超方便～

清蒸帝王蟹保留最原始的鮮甜，蟹腳肉紮實中帶著柔嫩，細緻纖維很多汁，一口咬下飽嘴大滿足，不須額外調味，隨著淡淡鹹鹹的海味更顯蟹肉的甜美，真的會讓人吮指回味啊！

烏魚子、金沙中卷、紹興醉雞

華麗拼盤將印月招牌前菜一次納入

金沙中卷

Ｑ彈中卷中塞入印月特製金沙醬後外層再次炙燒烤香，鹹蛋黃濃郁的鹹香沙沙口感融化在嘴中後更顯中卷的鮮、甜、Ｑ、彈，妮妮個人相當喜歡～

烏魚子

過年菜餚中常見的烏魚子，印月用了不同料理手法讓烏魚子風味更添層次。

風味相當濃郁的烏魚子外層包上海苔後酥炸，感覺烏魚油脂更加融合且氣味更厚，但海苔酥炸的口感解除了黏牙膩口的疑慮，吃的時候，搭配冷盤中的蘿蔔、蒜苗更清爽多水分，比起平常單純的炙燒烏魚子好吃太多！妮妮布魯和家人都超愛～

紹興醉雞

外帶時有附上一張料理說明，裡面有提到這道冷盤回家後先冰回冷藏，等到要吃的前十分鐘再取出，一開始還覺得不須多此一舉，等到吃的當下才懂，冰過之後才能夠更明顯品嘗到醉雞的冰涼晶凍感。

正東港櫻花蝦米糕

印月的櫻花蝦有另外酥炸過，更顯香脆，所以另外裝盒避免因油飯熱氣受潮，也可以讓你方便將油飯加熱，等到要吃的時候再倒上。

鮮脆櫻花蝦與Q軟的米粒呈現兩種完全不同口感層次，古早味米飯中夾帶著豬肉香、香菇香再帶著櫻花蝦海味，看似簡單的油飯卻有著細膩的料理，非常好吃又有飽足感！

竹笙長年蘭花

為了保持青菜鮮度色澤以及避免湯汁溢出，竹笙長年蘭花的高湯芡汁是另外包裝

年夜飯中必備的長年菜不再只是能用煮雞湯的方式呈現，印月將長年菜川燙去苦味後搭配竹笙、彩色甜椒、花椰菜更顯多汁脆口、色彩繽紛引人食慾。

這樣的搭配反而忽略長年菜的苦，只記得蔬菜的脆甜多汁，也像是在點醒人們要記得過去一年生活中的甜，忽略少少的苦。

妮妮布魯這次吃的印月年菜是5人份的組合，整體份量適合小家庭，食量大者可能一餐即可吃完免收拾，食量小者餘下的量也不會有負擔，除了大家都愛的帝王蟹之外，妮妮布魯也很愛上湯全雞燉花膠鮑魚、特殊料理過的烏魚子、正東港櫻花蝦米糕、竹笙長年蘭花，讓一成不變的年夜飯有了不同味覺感受。

印月外帶年菜從傳統「經典三牲」到奢華的「帝王蟹」、「花膠鮑魚雞湯」一次備好，提回家不須另外裝盤就有精美大餐，就算要加熱也能直接微波，很適合想兼顧品質與便利、願意支付較高預算、喜歡海鮮、想吃得澎湃、不想在過年期間大費周章準備年菜、洗鍋洗盤的人。

印月餐廳

電話：04-22511155

地址：台中市南屯區公益路二段818號

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記