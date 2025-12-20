解放爸媽雙手 聽故事 手作親子同樂

整天活動下來，精彩亮點不少，舞台區也有許多精彩表演，和互動活動，吸引小朋友的目光，比如說透過繪本，帶大家把故事變成實體的、手做作品。

繪本作者 陳珮純：「原本還能吐出小小火球的他，現在連火苗都吐不出來了，那要怎麼樣點燃太陽呢。」

透過生動的語調，帶著大小朋友一起走進繪本世界。接著帶著孩子動手，把書中的情節變成一件件小作品。

繪本作者 陳珮純：「我主要是做拼貼， 所以就是讓小朋友，去用不同的東西，拼湊出他們想要的畫面， 就是一個玩創作的過程， 然後讓大家知道，其實創作沒有很困難。」

把藝術變成孩子摸得到、玩得到的形式，摺紙更是另一項開創孩子想像力的有趣體驗。

民眾 李小弟：「好玩。」

民眾 洪小弟：「(今天做的是什麼)，南瓜車車。」

繪本作者 蕭宇珊：「這次的活動內容，是在做一個小書，然後還有做南瓜車車的摺紙，那希望透過把繪本角色立體化， 可以讓小朋友真的可以就是，透過一個很好玩的方式，讓他可以玩那個摺紙的感覺， 然後就是還可以畫那個場景。」

另一頭舞者們身著和服、配上日式妝容、妝髮，踩著細膩的舞步，在舉手投足之間，展現出日本舞獨有的優雅。

日本舞班老師 劉遂心：「在今天早上 一大早，她們就是最早的時間， 是5點多就開始，在梳頭髮的老師家裡梳頭， 8點半趕到這邊， 是我幫她們穿和服。」

日本舞班助教 李淑宜：「日本舞是一個很精緻的藝術， 所以每個人在這個， 裝扮上 像老師說的， 會花比較多的時間，在舞蹈上面呢， 她們除了上課之外 我們都，還要另外排時間 去練習， 那就是希望可以等一下，呈現很好的一個 舞蹈效果。」

除了日本舞演出，關渡人文藝術週 也邀請到氣勢磅礡的心靈擊鼓團隊，以及國樂演奏接力登場，從動感節奏到悠揚旋律，讓藝術氛圍在園區裡層層展開。

關渡志玄教育中心行政專員 陳思妤：「我們志玄這次參與，社區的歲末祝福以及藝術週， 我們志玄的課程有很多的班級， 大概100多班，我們這次是精心挑選了，我們比較賞心悅目的，一些課程來做呈現， 他們真的是也很期待說， 能跟社區大德結這份的善緣， 他們也是用歡喜心，來做這次的演出。」

故事、創作與表演之間，讓藝術不只被看見，透過實際參與，也拉近了社區與人文之間的距離。

