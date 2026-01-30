解放軍上將廖錫龍過世 實戰經驗將軍再少1人

解放軍上將廖錫龍過世。（圖／翻攝自解放軍報）





中國官媒證實，解放軍上將、第16屆中共中央軍委委員、原解放軍總「後勤部部長」廖錫龍於23日在北京病逝，享壽85歲。廖錫龍生前曾參與過中國最後一次對外戰爭「老山戰役」，解放軍有實戰經驗的將軍再少1人。

廖錫龍1940年出生於貴州省思南縣一個貧苦農民家庭，童年時期飽受苦難，1959年報名參軍，編制於貴州省軍區第49師145團2營4連，軍中表現積極被稱為「特等射手」、「投彈能手」、「刺殺標兵」，並於1963年獲得入黨資格。

廣告 廣告

廖錫龍於1979年擔任第31師91團副團長，參加「對越自衛反擊戰」捕獲戰俘立功，展現出過人的軍事才能，1980年3月，以參戰部隊優秀指揮官選拔至「解放軍軍事學院基本系」學習。

1984年5月中國與越南邊境衝突再起，廖錫龍擔任陸軍第11軍軍長，率部參加陰山和老山防禦作戰，取得重大戰果，戰後不斷升遷，2000年6月晉升上將軍銜，2002年擔任解放軍總後勤部部長，同年11月任中央軍委委員，2013年卸下軍職。

更多東森新聞報導

新／日本岩手縣5.1地震！震源深度20km無海嘯

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

鍾愛阿公？他「空地性侵8旬翁」3度遭捕 受害者全長者

