解放軍上將恐「稀有動物」! 20大後大整肅38人 僅剩4人可履行職務

習近平（左三）親自組成的中央軍委會，現在只剩下他與張升民（左四），其他人均被撤職查辦。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

[Newtalk新聞] 中國當局近年持續清洗解放軍高層，多位上將級官員先後落馬或失蹤，解放軍領導層也因此陷入真空。有媒體統計指出，自從二十大結束後，被官宣落馬或長期失蹤的上將人數合計多達 38 人，解放軍的上將軍官宛如成為「稀有動物」，如何補齊解放軍要職的空缺也已成為中南海當局最急需解決的問題之一。

根據《大紀元新聞網》今 ( 2 ) 日報導，在中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立遭到抓捕後，近 3 年時間內被官宣落馬的解放軍上將軍官人數來到驚人的 18 人，長期失蹤、未出席重要公開活動的上將人數也多達 20 人，範圍涵蓋中央軍委副主席、軍委有關部門、四大軍種、五大戰區以及軍事院校的軍政首長等各路人士。

該報導指出，長期失蹤的上將軍官可能也已「先後出事」，遭軍紀委調查或被「內部處理」，因而無法出席任何活動或履行職務。該報導表示，目前仍尚未遭到調查或失蹤的上將軍官僅剩 4 人，分別是現任軍委副主席張升民、國防部長董軍、東部戰區司令楊志斌以及中部戰區司令韓勝延。

中國2025年北京閱兵總指揮韓勝延後來升任戰區司令。 圖 : 翻攝自央視直播

由於大批將領先後落馬或失蹤，多達 23 個解放軍的重要職務空缺待補，其中包含 5 名中央軍委委員、五大戰區的司令與政委、各軍種與武警部隊的司令和政委等。該報導認為，在遭遇中南海當局的一系列清洗行動後，解放軍已經陷入一個十分混亂的狀態，「領導層也出現了巨大的真空」。

中國問題專家王友群指出，在 38 名上將先後出事的背後，可能存在一大批遭受牽連的中將與少將，預估遭清洗的解放軍高層人數可能遠超 160 人。另外，台灣國防安全研究院研究員沈明室認為，不斷傳出的上將軍官落馬或失蹤消息，很可能對解放軍的建軍或備戰造成劇烈的影響。

矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書

沈明室表示，在上將消失或被調查後，通常會由中將負責代理相關職務，「但在高級官員接連遭到清洗的情況下，代理的中將可能因擔心隨時被替換而忐忑不安，甚至可能不敢大膽做事，僅追求『平安』、『不出錯』」。沈明室稱，在解放軍高級官員接連遭到清洗的背景下，軍方的決策將偏向保守，「甚至可能影響 2027 年的人事布局，並對即將舉辦的二十一大造成干擾」。

亞洲協會政策研究所高級研究員萊爾．莫里斯 ( Lyle Morris ) 也分析指出，張又俠的落馬很可能對習近平帶來「長期難題」，並重挫習近平的自身形象。莫里斯強調，隨著解放軍內部「人人自危」的擔憂情緒不斷升溫，中國軍方將可能在未來數年內面臨「重大動盪」，並干擾習近平與其領導團隊的運作。

