解放軍二把手落馬影響台灣？川普：習是中國唯一備受尊敬的老大

中國解放軍二把手張又俠落馬後，中共黨內與軍中高層的動盪成為外界討論焦點，尤其關注解放軍攻台能力。

美國總統川普31日在飛往佛羅里達州的空軍一號上受訪，被記者問到「如何看待中國的軍方清洗行動？」時，川普回應：「習近平就是老大！」還稱他是在中國備受尊敬的老大。

川普在空軍一號受訪稱習近平是中國唯一的老大。（圖／翻攝畫面）

在空軍一號上，川普接受記者訪問時，他針對解放軍清洗一事回應：「中國？對我來說，中國只有一個老大（boss），那就是習主席。我打交道的對象就是他。」

記者又追問：「 對穩定局勢，或是台灣，是否有任何擔憂？」

川普又回：「我認為習主席就是老大。我一直密切關注。他在中國備受尊敬，他就是老大。」

