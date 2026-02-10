解放軍人事大洗牌？央視畫面曝端倪 武警與陸軍副政委低調換血遭起底

國際中心／綜合報導

中共當局2月5日舉行「2026年度首都軍政座談會」，北京市委高層與會，但軍方代表陣容引發外界關注。（示意圖／資料照）

中共當局於2月5日在北京舉行「2026年度首都軍政座談會」，北京市委書記尹力、退役軍人事務部部長裴金佳及北京市市長殷勇等高層官員皆出席並發表談話。然而，相較於過往軍政座談會的陣容，今年的與會軍方代表引發外界揣測。

根據《北京日報》報導與央視國防軍事頻道的畫面顯示，此次座談會並未公開具體將領名單，但從畫面中可辨識出，現場並無配戴上將軍銜肩章的高級將領參與。出席的軍方代表中，級別最高者為7名中將，其餘為13名少將。經媒體與專家比對，這7名中將分別為陳德民、梁平、鄭堰坡、紀多、董文輝、胡瑜海及丁興農。

廣告 廣告

外界普遍解讀，這份名單透露了軍方政工系統的最新布局。據分析，陳德民應為軍委政治工作部副主任，梁平為中部戰區副政委，紀多與胡瑜海分別擔任空軍與海軍的副政委，丁興農則為火箭軍副政委。這些將領多數擔任軍委機關、戰區及軍種的政治工作副職。

然而，名單中出現的鄭堰坡與董文輝引起了中國問題專家的特別關注。專家李林指出，鄭堰坡於西元2024年3月才晉升中將並任職西部戰區陸軍政委，由於西部戰區機關並非駐紮於北京，鄭堰坡能以「駐京部隊領導」身分出席首都座談會，極有可能意味著他已調離西部戰區，轉任駐紮於北京的陸軍副政委一職。此外，曾在武警總部任職的董文輝，此次也可能以武警部隊副政委的新身分亮相。

此次首都軍政座談會的「降格」出席（無上將）以及特定將領的跨區現身，被視為中共軍方內部仍在進行人事清洗與結構調整的訊號。鄭堰坡等人的職務變動若屬實，將進一步印證解放軍高層權力板塊的流動與重組。

更多三立新聞網報導

習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

馬杜洛被捕後更亂？反對派大老剛出獄就被綁架 兒：10名武裝男持槍押人

伍迪艾倫妻驚爆毒舌！諷提摩西夏勒梅是小兔崽子 竟辱罵性侵受害者卑鄙

湯屋淪毒氣室？情侶雙亡原因成謎…專家揭「死神氣味」：屍斑顏色藏真相

