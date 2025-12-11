解放軍今再發動「聯合戰備警巡」 22共機越中線侵擾我空域

國防部表示，自今日起，陸續偵獲解放軍殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我空域。 圖：翻攝自騰訊網單手搓核彈

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍昨日發動代號「遠海長航」行動後，今（11）日又在台海周遭「聯合戰備警巡」，騷擾我國海空域，這也是解放軍本週內第二度發動聯合戰備警巡。根據國防部統計，共偵獲27架次共機出海，其中有22架次逾越中線進入我國空域。

國防部表示，自今日上午9時05分起，陸續偵獲解放軍殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，行騷擾我國周遭空、海域之實。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

