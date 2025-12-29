解放軍今圍台軍演！中國國防大學教授囂張嗆：關門打狗

政治中心／劉宇鈞報導

中共解放軍東部戰區宣布，今（29）日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。中國國防大學教授孟祥青在中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」稱，此次演習對台灣軍方的基地形成關門打狗之勢。

孟祥青表示，東部戰區在第一時間就公佈了演習區域圖，和2022年的演習做對比，這次設置的演習區域離台島更近了，圍島鎖鏈更緊了，越來越近，越來越緊，更體現出全方位無死角「封打一體」。

廣告 廣告

孟祥青說，台島地域面積狹小，多山川河流和丘陵地帶，南北長、東西窄，基本沒有防禦縱深，經不起持久作戰，自身又嚴重缺乏戰略資源，海上運輸線、能源線、補給線對台島而言等於生死線，這次五個演習區域的設置，基本都在台島的生死線上。

孟祥青指出，比如兩個位在台島以北、緊貼基隆港外海，等於封控了重要港口，兩個位在台灣以南、緊貼高雄左營海空域，等於切斷台島最大的海上航線，而對台灣軍方非常重要的軍事基地「形成關門打狗之勢」。

孟祥青提到，還有一個區域為在台島以東，直指台島東部主要外援通道，展示了拒止外部勢力干涉的能力，所以這次演習，突出了內線封控、封打一體、外線拒止、海空阻隔、近遠制敵的新特點，傳遞出一個重要信號，倚外謀獨是死路，回歸祖國才是正途。

更多三立新聞網報導

批藍白敵我不分搞內鬥！媒體人嗆精神錯亂：鬧劇還要演多久？

徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術

傳中共介選造韓流 吳音寧嗆韓國瑜不敢面對：我深有所感

嗆藍大咖赴中媚共！黃越綏籲台人2026更團結：否則對不起美日

