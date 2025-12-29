解放軍今圍台軍演！日媒：恐藉此牽制高市早苗「台灣有事」說

解放軍東部戰區今宣布在台灣周邊海域，展開「正義使命-2025」軍事演習，日媒解讀，這次行動除針對賴清德政府，也有牽制日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言的用意。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

日媒《TBS》報導，這次演習由解放軍陸軍、海軍、空軍和火箭軍參與，並將環繞台灣島進行，明也將進行海空實彈演練。報導指出，這次名為「正義使命-2025」的演習，據信旨在透過封鎖主要港口和奪取海空優勢，來孤立台灣。

報導指出，根據大陸軍方發言人稱，這次演習的目的是「嚴正警告台獨勢力和外部干涉勢力，也是維護國家統一的合法必要措施」。報導分析指，「這似乎意在制約高市早苗在國會就『台灣有事』所作出的回應。」

廣告 廣告

報導表示，這是大陸軍方自今年4月以來，首次再於台灣周邊實施大規模軍事演習。報導指出，回顧過去1年，中方多次因不滿賴清德相關言論而加大軍事施壓。去年5月，賴清德就任總統後不久，大陸軍方即展開包圍台灣的大規模演習，同年1月，也因賴清德表示「台灣不隸屬中華人民共和國」而進行軍演。

延伸閱讀

MLB/前台鋼洋投哈瑪星當巨人 若上大聯盟待遇好過拿底薪

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手