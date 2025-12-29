解放軍今起「正義使命-2025」軍演 再預告：明天5大區實彈射擊

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29日）表示，解放軍組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。而東部戰區微博隨後也發布聯合演訓區公告及示意圖，將於明（30日）8時至18時，在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

這也是繼2022年時任美國衆議院議長斐洛西訪台，大陸發動圍台軍演後，再度於台灣周邊明確畫設禁航區，代表明天在台灣周邊應有實彈演訓。

東部戰區微博發文指出，將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊；東部戰區也提到，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。具體海域和空域為以下：

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

