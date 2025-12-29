解放軍今軍演！鄭麗文轟賴「把路走絕」： 連累全台2300萬人

解放軍今起圍台軍演！東部戰區宣布組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。國民黨主席鄭麗文直言，賴清德總統已把自己的路走絕，連累全台2300萬人。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍表示，12月29日開始，解放東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，讓艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。共軍並強調，這是要打擊台獨與相關外國勢力。

對此，鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受賴想要締造兩岸和平，因為兩岸越對立且兵兇戰危，越有利賴販賣「芒果乾」，因賴沒有任何政績跟解決問題能力，只有不斷加深恐懼來政治動員。

鄭麗文認為，賴清德上述舉動已經失靈，否則大罷免也不會大失敗，但賴如今已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人；鄭強調，賴只想贏得2026的選舉，怕的是自己真正跛腳，因為大罷免後，前總統蔡英文馬上就異軍突起，若2026沒選贏，賴恐面臨被逼宮情形，而這也是賴最深的恐懼。

