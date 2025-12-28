解放軍介選錄音曝光！尹立、張博洋怒批：「韓流」是中共病毒式實驗

記者楊士誼／台北報導

尹立、張博洋痛批，當年「韓流」根本是中共在台灣民主體制下進行的「病毒式實驗」，呼籲國安單位徹查到底。（圖／高雄市政府提供）

中共解放軍「56所」日前被揭露耗資2,000萬人民幣策動「韓流」造神，並涉及精準算票與情蒐軍事情報，震撼台灣政壇。對此，曾發起罷免韓國瑜的「Wecare高雄」發起人、高雄市議員參選人尹立，與高雄市議員張博洋今（28）日痛批，當年那場「韓流」根本是中共在台灣民主體制下進行的「病毒式實驗」，呼籲國安單位徹查到底。

尹立指出，當初推動罷韓時，外界常質疑「網路聲量」的真偽，如今週刊揭露解放軍 56 所（網路空間部隊）透過白手套公司「沃民高新科技」砸下數千萬人民幣進行空戰作業，證實當時排山倒海的輿論並非自然民意，而是有劇本、有預算的「敵國作戰」。

「我們當年心中的焦慮，今天終於拼上了最後一塊拼圖。」尹立感嘆，這不只是單純的介選，而是解放軍層級的國家武裝力量試圖癱瘓台灣的判斷力。他強調，這證明罷韓行動不只是地方層次的公民運動，更是台灣民主應對中共滲透時，極為重要的「自體防衛機制」。

張博洋則認為，錄音檔顯示中共對台灣選情的掌握程度之精準，其中「精準算票」與「索取軍事情報」更說明台灣人的行為模式與政治數據早已被解放軍「大數據分析」。

張博洋痛批，「這已經不是選不選市長的問題，這是嚴重的國安危機！」他認為，中共利用政治人物作為媒介，將觸角伸入台灣的軍事體系，這顯示「介選」只是手段，「併吞」與「情蒐」才是最終目的。他呼籲，當初那些拿著中共劇本、配合演出「發大財」戲碼的政治網紅與特定媒體，必須向台灣人民道歉，檢調也應主動介入調查資金流向是否違反《反滲透法》。

兩人聲明，要求中央政府應針對「解放軍 56 所」等相關研究機構與台灣網紅、行銷公司的對接情況進行專案調查。並提醒，2018 年的「韓流」只是一個試驗場，隨著人工智慧與資訊戰技術的進化，中共的介選手段只會更加隱蔽且致命。

