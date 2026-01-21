解放軍侵擾日增 顧立雄農曆春節前慰勞東部偏遠駐軍

農曆新年即將來臨，為了關心偏遠地區國軍官兵的辛勞，國防部長顧立雄20日先後前往綠島營區、台東太平營區，了解單位戰備整備狀況與任務執行情形，並提出工作指導，高度肯定兩個單位的弟兄姐妹，24小時堅守崗位、戮力戰訓的付出。

顧立雄(圖中)在副參謀總長黃志偉、部辦室主任孫立方等陪同下，視導空軍的綠島分隊。(圖/國防部)

國防部表示，顧立雄與高階將領等一行人首先抵達台東的綠島營區，對於駐防島上的空軍氣象聯隊綠島分隊地處偏遠、交通不便表達關心，顧部長與官兵親切互動、細心詢問，「回家一趟不容易吧？」

顧立雄也肯定單位持續優化執勤設備與生活設施，使大家在長時間執勤後，能得到適切的休息，也囑託官兵休假返家後，務必好好陪伴家人。

顧立雄視導陸軍台東地區指揮部，身上穿著的夾克右胸前配戴 「 漢光41號 」 演習章，右臂則是空軍第1聯隊機種章。(圖/國防部)

國防部表示，顧立雄隨後轉往台東卑南的太平營區，視導花東防衛指揮部下轄台東地區指揮部的戰備部隊操演，並關心部隊編裝、建制武器及營區新建工程進度。

顧立雄特別感謝官兵，不分晝夜投入戰備訓練，以及天然災害等救援工作，守護台東地區。雖然農曆春節將屆，輪值戰備部隊仍應堅守崗位，嚴密掌握敵情；幹部也應落實輪替休假規劃，讓所有官兵都能適時返鄉，與家人共享佳節時光。

