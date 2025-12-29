解放軍公布最新軍演影片 驚見台北101與金門

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）





中國解放軍東部戰區29日片面宣布在台灣周邊實施「正義使命-2025」軍事演習，引發國際高度關注。中國官媒《央視》傍晚釋出一系列演練影片，出現台北101與疑似金門島畫面，搭配「維護祖國統一」宣傳，其全面攻台的演練準備一覽無遺。

中國人民解放軍東部戰區近日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等多軍種兵力，於臺灣海峽、臺島北部、臺島西南、臺島東南及臺島以東等關鍵海空域，展開代號為「正義使命-2025」的聯合演習。此次演習旨在全面檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力。

海空協同演練

演習於上午9時30分許拉開序幕，東部戰區海軍多支艦艇編隊率先行動。其中，寶雞艦編隊、衢州艦編隊及太原艦編隊，分別在臺島西南、北部及東部海空域接續展開多型武器實彈射擊演練。驗證海軍「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精準打擊」能力

編隊下午與轟炸機編隊及反艦常規飛彈作戰力量協同，展開艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等課目演練，檢驗「內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵」綜合戰力。以及展開對海突擊、區域制空、對陸打擊、空中對抗及資訊支援等課目，檢驗部隊「一體協同、奪取制權」的能力。

東部戰區海軍太原艦指戰員嚴紅生表示：「作為一線指戰員，面對一切破壞和挑釁，面對任何侵權和攪局，我們都有信心、有能力維護區域安全穩定，維護國家的主權和權益，維護祖國的領土完整。」東部戰區空軍某部王建功則指：「我們連續出動多型戰機，以高強度、成體系方式，在臺島周邊實施空中『破限進逼』，重點演練區域封控、立體懾阻等實戰科目，是對體系作戰能力的一次綜合檢驗。我們有堅定的信心、強大的能力，堅決捍衛國家主權、維護祖國統一！」

軍演影片出現台北101。（圖／翻攝自央視微博）

火箭軍加入演習 驚見台北101與金門

部戰區火箭軍多支部隊的多型飛彈發射車立即採取廣域機動、多點多向等方式進行飛彈模擬發射。而這波宣傳最引發台灣人關注的，是影片中除了出現台北101，甚至有疑似金門島的鳥瞰視角驚鴻一瞥，此舉不免讓人猜想，解放軍在透過這支影片，傳達從金門打到台北的宣傳意圖。

軍演影片出現金門。（圖／翻攝自央視微博）

我國國防部16時30分召開臨時記者會，國防部指出，中共除劃設多處演訓與危險區外，並透過飛航公告限制高度「自地表至無限高」，相關作為已涵蓋多條國際航線，恐對周邊國際航班及來臺起降航機造成影響。

國防部說明，中共北京國際航行通告室已發布飛航公告，12月30日自上午8時至下午6時，在臺北飛航情報區內劃設7處危險區域，限制高度從地表至無限高。國軍同步掌握相關動態，並依規定成立應變中心，持續監控海、空域情勢發展。

