解放軍公布機器狗搶灘 國防部釋出海軍陸戰隊強化灘岸防護作戰

海軍陸戰隊實施強化灘岸防護作戰，導入部隊覺知應用套件ＴＡＫ強化部隊聯合作戰。（圖／軍聞社）

中國《央視》日前公布解放軍第72集團軍由機器狗和無人機充當搶灘先鋒，國防部今（５日）則透過軍媒釋出海軍陸戰隊執行強化灘岸防護作戰，並導入部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit, TAK），藉由即時影像與前線監控資料回傳，整合戰場情資，並分享至各端點，打造共同作戰圖像，提升部隊協同作戰能力。

面對中共解放軍以機器狗及無人機充搶灘先鋒，雖然可以減少人員傷亡，但國防部資深官員表示，機器狗或是無人機搶灘，雖然是一種新型態的作戰模式試驗，但機器狗及無人機都缺乏良好的防護能力，因此只要遭子彈命中，即可讓其喪失戰鬥能力。

海軍陸戰隊指揮部為強化灘岸防護作戰能量，昨（4）日實施「114年下半年作戰計畫演練實彈射擊」。演練依據敵情威脅及敵可能行動，檢驗指管通聯、火力協調、目獲傳遞、ICS通信系統整合、後勤保修及指參作業程序，並統合防空警衛群等6個單位，共同執行狀況處置及實彈射擊操演，展現聯合作戰能力，檢驗單位戰備訓練成果。

海軍陸戰隊表示，本次演練，區分「常態危機處理」、「備戰部署」、「聯合反登陸」及「濱海暨灘岸戰鬥」等不同作戰階段，射擊包含105榴彈砲、40榴彈槍、20機砲、T74機槍等10項輕重兵器，並結合監偵型無人機，完成目標獲取與實彈射擊流程，增進官兵實彈射擊及指管作業效能。

海軍陸戰隊指出，任何的作戰演練目的，就是訓練各單位在面對海上登陸威脅時的應變效能，並強化指揮官即時應變、火力協調、陣地變換與聯防分區整合能力，提升部隊聯合作戰與快速反應能力，確保面對各類威脅時，能維護海域安全。

此次「114年下半年作戰計畫演練實彈射擊」，最值的一提的是導入部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit, TAK），藉由即時影像與前線監控資料回傳，整合戰場情資，並分享至各端點，打造共同作戰圖像，提升部隊協同作戰能力。

事實上，陸軍司令部日前首度舉辦為期7天6夜不間斷的「陸勝1號」操演，以裝甲542旅與機步234旅以全旅實兵、實地、實裝的攻防對抗，也使用部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit, TAK），以官兵提高戰場掌握與指管效率。



