解放軍六代機曝光！重逾40噸竟採怪異三發設計 中媒：再等十年才成熟

國際中心／綜合報導

中國軍事專欄《海事先鋒》近日披露，中共第六代戰機「南六代」原型機雖正密集試飛，卻面臨機體過大與航母適配困難兩大關鍵挑戰。（圖／翻攝自《海事先鋒》）

中國軍事專欄《海事先鋒》近日披露，中共第六代戰機「南六代」原型機雖正密集試飛，但面臨機體過大與航母適配困難兩大關鍵挑戰。該機採獨特三引擎設計，推估最大起飛重量逾40噸，不僅後勤維護壓力巨大，更難以在現役「福建號」航母上運作，相關技術瓶頸恐需十年才能突破。

據專欄文章分析，這款被軍迷稱為「大三角」構型的「南六代」原型機，其外形尺寸明顯大於現役的殲-20戰機。為了滿足龐大機體的推力需求，該機罕見地採用了三引擎配置。若依照搭載渦扇WS-10C或WS-15引擎推算，其總推力將達到40至50噸級以上，此數據甚至超越了美軍B-2隱形轟炸機的引擎總推力。這種設計雖然賦予了戰機更大的內部彈艙空間、更遠的作戰半徑及更大的雷達孔徑，但也引發外界對其定位是否已脫離傳統「戰術戰鬥機」範疇的質疑。

然而，大型化與三引擎設計是一把雙面刃。文章指出，引擎檢修在戰機全壽命維護體系中佔比最高，三發配置意味著工時與後勤保障壓力將呈指數級上升。雖然大型化強化了遠距打擊能力，但在當前缺乏單具推力達22至23噸級新世代引擎的情況下，這種以數量換取推力的妥協方案，導致維護成本顯著提高。專家評估，若要回歸較為合理的雙發布局，仍需等待變循環引擎等技術成熟，這段過渡期可能長達十年。

除了後勤噩夢，航母適配性更是迫在眉睫的難題。以中國目前最先進的003型「福建號」航母為例，其升降機尺寸與甲板運作空間，主要是針對殲-15與殲-35等艦載機設計。若強行換裝體型龐大的六代機，不僅會嚴重拖累單次升降與甲板調度效率，其超過40噸的起飛重量，也將對電磁彈射器的功率與電力系統瞬時輸出能力構成嚴峻考驗。

報導同時提到，另一款並行的「北六代」雙發方案雖然尺寸略小，但整體仍大於殲-20，同樣面臨艦載運作的壓力。專欄總結認為，中國目前推進的多款六代機方案普遍呈現「大型化」趨勢，這意味著未來必須同步推進新世代大推力引擎與更大型的航母平台發展，才足以支撐解放軍作戰概念的轉型。

