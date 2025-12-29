解放軍再軍演 鄭麗文：沒有天真幻想中國大陸停止軍事準備行動

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

針對共軍宣布新一波對台灣周邊軍演，中國國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因。賴清德總統不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受到有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，因為感覺已經非常明顯，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣他的「芒果乾」。

針對共軍宣布新一波對台灣周邊軍演，國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因。（圖／鄭麗文臉書）

鄭麗文質疑，賴清德沒有任何其他可以動員選票的力量與工具，沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡這個領導人，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨與恐懼做政治動員。賴清德把自己的路給走絕了，一定要走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事。台灣人民愛好和平，希望對國際社會作出更重大貢獻，而不是幫國際社會當砲灰，這才符合國際社會共同利益，更是保護台灣人民的不二法門。

廣告 廣告

鄭麗文表示，國民黨從來沒有天真幻想，在野黨出來呼籲之後，中國大陸馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。但主其事的賴總統、民進黨一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗，「你不願意照顧我們的軍隊，在野黨願意配合主動提案了，你還在擋！」

鄭麗文強調，今天講台灣防衛韌性，沒人要當職業軍人，買了一大堆武器，沒有人開飛機、沒有人可以使用，請問我們的防衛韌性、國防如何自保？為什麼這麼多職業軍人會退役、不想再做下去，當在野黨要提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗，連三讀通過都不願意付錢，「如果連幾百億照顧職業軍人都不願意付，你告訴我要花幾兆的錢買武器才能保衛台灣，誰會相信你的鬼話？」沒有展現任何跟國軍站在一起的誠意跟決心，所有的政治話語騙術都是在操作選舉。



更多FTNN新聞網報導

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

幕後／鄭麗文黨主席「訪中鄭習會」不是光喊喊 研判最近成行時間可落在「這時段」

新北市長藍白怎麼合？鄭麗文透口風「黨內協調推出李四川」與黃國昌清楚「團結重要性」

