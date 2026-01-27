解放軍動盪！律師：攻打臺灣堪稱危機重重的死亡任務，不論成敗都會完蛋

記者李鴻典／台北報導

中共解放軍高層張又俠落馬，各種解讀都有。據《中央社》報導，美、台兩地的學者分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。陳怡凱律師則是撰文寫下，對於紅色中國的高階將領而言，攻打臺灣堪稱危機重重的死亡任務，不論成敗都會完蛋。

習近平與張又俠。（圖／翻攝自央視）

陳怡凱律師今（27）天在臉書粉專「一個律師的筆記本」寫下【不論成敗都會完蛋】，他說，對於紅色中國的高階將領而言，攻打臺灣堪稱危機重重的死亡任務。

廣告 廣告

首先，真的要用軍事手段佔領臺灣，成功機率本來就不高。一旦失敗，這個責任不免要有人擔，而紅朝今上當然不會自己擔，肯定要說「皆諸臣誤朕」。屆時，就算沒有戰死，將領也會被當成替罪羊。

即使成功了呢？老實說，還是禍福難料。

陳怡凱律師說，在紅色中國的歷史敘事當中，臺灣是國恥史觀的癥結。打下臺灣，這個功勞實在太大。在習大大麾下立下這麼大的功勞，這真的是好事嗎？

所謂「勇略震主者身危，功蓋天下者不賞」。連承平無事的時候，習大大都能讓軍中將領出現堪比世界大戰等級的折損率。若是統領大軍立下赫赫戰功，那還得了？

陳怡凱律師提到，五代時後唐派軍滅蜀，戰勝之後，大將郭崇韜很快也被處決。如果真的占領臺灣，統軍將領恐怕就會變成下一個郭崇韜。說起來，打工仔被推進這種不論成敗都會完蛋的處境，倒也挺慘的。至於蜀主王衍以為投降可以保住性命，卻被舉家屠得乾乾淨淨，那又是後話了。

更多三立新聞網報導

川普重手調升南韓關稅 胡采蘋：這就是我一直沒有擔心立法院卡關的原因

斷言許甫選不上、陳智菡是小丑 486先生：2026就是民眾黨消失的一年！

殺雞儆猴！川普調升南韓關稅 作家：韓國是雞、猴就交給藍白決定了

國民黨台中市長人選未定引爆基層焦慮 3藍委喊話黨中央：不要再拖了

