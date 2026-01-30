解放軍又來亂！中共33機艦騷擾我國海空域 19架次逾越中線

國防部偵獲共機26架次、軍艦6艘及公務船1艘；圖為中共殲-16戰機。（國防部提供）

國防部今日公布，截至24小時共偵獲共機26架次、軍艦6艘及公務船1艘，其中有19架次軍機逾越台海中線，持續在台海周邊活動。

國防部今（30日）公布區域動態，自昨（29日）6時至今日6時，偵獲共機26架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中逾越中線進入北部、中部及西南部空域19架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

據解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，15時25分至20時，輔戰機共2架次在北部空域活動；13時35分至20時20分，主、輔戰機與無人機共23架次在西部空域活動，其中18架次逾越中線；8時45分至13時15分，輔戰機1架次在西南空域活動。

