解放軍台海周邊軍演升溫！2航空公司明馬祖航班全取消 金門航班18時前停飛

中共解放軍東部戰區宣布，自今（29）日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南及以東海域，動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多軍種兵力，演習區域被形容為距離更近、範圍更廣。

華信航空。（圖／中天新聞）

受演習及空域管制影響，國內航空交通出現調整。立榮航空晚間公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線在晚間6點前全數停飛，並配合狀況進行航班調整。

立榮航空指出，將有6個金門相關航班延後起飛，包含台中、台南及高雄往返金門航線，並於晚間6點後加開6班次，以因應旅運需求。

廣告 廣告

華信航空同樣宣布，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線於晚間6點前全面停飛，是否加開班機將視後續情勢與空域狀況再行評估。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流