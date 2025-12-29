解放軍史上最近「圍台軍演」 國防部下午4時半召開記者會

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。國防部表示，中共近期持續於台灣周邊和印太區域展開各類型軍事侵擾，及假訊息認知操作等複合威脅，對此今下午4時30分將召開記者會說明，並已成立應變中心及派遣適切兵力應對。

中共解放軍東部戰區今在微博發布影片表示，「開展正義使命2025演習，東部戰區位台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，12月29日，中國人民解放軍東部戰區，位台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展了全球影響，東部戰區開展對海突擊等科目演練。」並公告會在明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

廣告 廣告

國防部今下午2時宣布，會於下午4時半進行臨時記者會說明。國防部也表示，向此種不理性的挑釁行為表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

【看原文連結】