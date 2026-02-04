解放軍因1理由險來台？沈伯洋揭真相：要動反滲透法了

政治中心／周孟漢報導



台美關稅剛敲定15％不疊加，產業界歡欣鼓舞之祭，國民黨3日又赴中國參加國共智庫論壇，過程中中國國台辦主任宋濤老調重彈「反台獨、堅持九二共識」，甚至強調「兩岸同屬一個中國」。對此，民進黨立委沈伯洋，總結出4大結論，直喊「看來要動反滲透法了」，並曝光當年「解放軍差點來台灣」的背後真相。









國民黨副主席蕭旭岑率團參加國共論壇。





藍白擋「赴中報備法」逾800次！沈伯洋：難怪我是眼中釘





沈伯洋3日晚間透過臉書發文，針對國共智庫論壇給出4大結論，首先為「解除兩岸人員往來限制」，他透露「藍白擋我『立委赴中報備法案』800多次了，也難怪我是眼中釘」，寫下「對中共來說，反滲透法是最大障礙，看來要動反滲透法了」。

沈伯洋針對國共智庫論壇給出4大結論。





中國解放軍險來台！沈伯洋揭當年內幕





其次為「推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈」，沈伯洋提醒，就在幾天前，民眾黨刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把「AI整合系統、台美國防合作」全數刪掉；第三，「兩岸防災合作」，沈伯洋再次提醒，當年莫拉克風災，「中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣」，直喊「當時的故事可說是險象環生，幸好這種事在行政權手上」。

沈伯洋透露，當年莫拉克風災，「中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣」。





不讓賣台計畫落實！沈伯洋籲守住惡法





最後，則是「兩岸醫療合作」，沈伯洋寫下「看起來藍白推的離島建設條例中『統戰示範區』有復活契機了呢」。文末他則寫下「基本上大罷免的時候我都說過了，也就不再重複了，分享給不知道的朋友吧」，強調「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

沈伯洋強調「只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。





網友開酸兩岸防災合作！「中國就是最大災難」





文章出爐後，大多網友都對當年「中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣」一事，十分感興趣，紛紛開酸，「防災合作，不能排除就是摸清楚戰時後勤體系，簡單說就是民防相關，甚至把防空避難圖資都一起拿了」、「假防災之名，行登陸之實，然後直接轉戰？」、「兩岸防災合作？要確欸，中共不就是台灣最大災難嗎？」。





