解放軍圍台大演習結束 仍施放高空氣球擾台

國防部今（1）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，解放軍東部戰區的「正義使命2025」演習雖然落幕，2025年最後一天的12月31日只有個位數的軍機侵擾，但仍有25艘艦艇在台海周邊徘徊，此外大陸再度施放高空氣球，並飛越台灣本島上空。

大陸氣球示意圖。(圖/美聯社)

根據國防部公布的資料，2025年12月31日6時到2026年1月1日6時，總共偵獲解放軍機3架次及解放軍艦17艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動，其中1架次進入我國西南部空域。

廣告 廣告

在台灣海峽中線以西，12月31日8時35分到12時50分，有主戰機2架次，全部都在中線以西活動。在我國防空識別區西南面，12月31日11時55分到13時20分，則有輔戰機1架活動。

(圖/國防部)

此外，大陸在海峽中線又施放空飄氣球，國軍於12月31日16時20分，在台中西北60浬處偵獲1顆，高度30000呎，於17時45分消失。12月31日晚間22時30分，在台中北方30浬處偵獲另1顆，高度32000呎，飛越台灣北部上空後，於23時50分消失。

(圖/國防部)

延伸閱讀

2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態

參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定

影/任主席後首次黨部元旦升旗！鄭麗文喊話：希望兩岸和解