解放軍圍台大演習 呂禮詩提醒：遼寧號航艦已出港

解放軍無預警宣布自今（29）日起實施「正義使命2025」聯合軍事演習，小艦長呂禮詩認為，此舉除了針對賴清德總統的專訪發言，也是在考驗日本首相高市早苗的「台灣有事說」，並指出解放軍海軍的遼寧號（16號）航艦已出港。

(圖/中天新聞)

呂禮詩今天在臉書貼文寫道，「正義使命2025」演習，29日「環台島戰備警巡」，30日「操演區實彈射擊」。他質疑，說好的集結、徵候和友盟情報交換呢？

呂禮詩表示，賴總統受訪時說：中國實力不到，重申豪豬戰略，最大的使命是不讓戰爭發生。解放軍隔日立刻「冷啟動」，以「正義使命2025」環島戰備警巡與實彈射擊，進行「懲罰威懾」（Deterrence by Punishment）打臉，也一併考驗了高市早苗11月7日的「存亡危機事態」說。

廣告 廣告

大陸在台灣周邊劃定5個演習區域。(圖/央視)

呂禮詩還指出，順便提醒，負責「反介入」的遼寧號航艦已於26日啟航離開青島。

延伸閱讀

陸對台大規模軍演 鄭麗文：賴清德把自己的路給走絕了

郭正亮批賴清德鑽牛角尖 如蛇遇鋸子越捲越傷

大陸砸9千萬造韓流？鄭麗文嗆綠「沒招了」：用心非常歹毒