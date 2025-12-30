解放軍圍台實彈軍演！日媒社論痛批中國是「破壞和平」：危險威脅必須停止

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

中國解放軍東部戰區29日清晨宣布，在台灣周邊展開為期兩天的軍事演習「正義使命-2025」，演練內容涵蓋重要港口封鎖、奪取制海權與制空權，並宣稱是對「台獨與外部干涉勢力」的警告。此舉隨即引發關注，日本主流媒體《讀賣新聞》透過社論強烈抨擊，直指中國此舉升高台海緊張情勢，破壞區域和平與穩定，「這種危險的威脅必須停止」。

中國解放軍在台灣周邊展開為期兩天的軍事演習「正義使命-2025」。（圖／翻攝微博）

《讀賣新聞》指出，這次軍演發生在日本首相高市早苗於國會談及「台灣有事」之後，中國對相關言論表達不滿，如今還開始以自台海周邊軍事演習作為回應。社論批評，中國以他國領導人發言為藉口進行軍事恫嚇，本身就不合理，也對周邊國家構成實質安全威脅。

中國軍方表示，演習自29日起在台灣周邊劃設多處區域，並進行實彈射擊與封鎖港灣等訓練，目的在震懾所謂「外部勢力」。日媒分析，雖然中方未明確點名，但對象顯然指向日本與美國，顯示軍演不僅是對台施壓，也帶有牽制盟友的意味。

社論回顧，中國近年多次因政治或外交事件，在台灣周邊發動大規模軍演。2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中國即展開包圍台灣的軍事行動，此後相關演習反覆出現，今年4月亦有類似情況。

同時，中國還加大對日本的經濟與外交壓力，包括呼籲中國公民避免赴日旅遊與留學、持續禁止進口日本水產品，並發生中國軍機以火控雷達照射日本自衛隊飛機的事件。

針對台海局勢，《讀賣新聞》社論指出，即使美國總統川普近日批准對台大規模軍售，中國強烈反彈，但真正導致區域不安的關鍵，在於中方始終未放棄以武力統一台灣的可能性。社論警告，若台海爆發衝突，日本西南諸島的安全勢必受到牽動，尤其中國海警船頻繁進入尖閣諸島周邊海域，已使緊張情勢常態化，日本與美國有必要密切合作，提升聯合應對能力。

