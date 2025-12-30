解放軍圍台川普反應淡定？學者曝背後盤算：為習川會鋪路

大陸於29日啟動圍台軍演，美國總統川普（Donald John Trump）對此反應冷淡，認為北京不會進犯台灣。學者分析，川普此舉旨在為明年的「習川會」營造良好氛圍，且目前其外交重心在於以色列及俄烏談判，美方或許已掌握軍演情報，故選擇不與北京正面衝突。

美國總統川普、大陸國家主席習近平。（圖／美聯社）

解放軍此次行動前夕，正值美國宣布大規模對台軍售及中日關係緊繃之際。然而，軍演展開後，川普僅表示已掌握狀況，並強調解放軍長期在台海演訓，部分規模甚至超越此次，藉此淡化其嚴重性。截至目前，日本官方尚未對此次軍演發表正式評論。

廣告 廣告

根據《中國時報》報導，台灣大學政治系教授張登及指出，本次軍演應是解放軍既定行程，雖受美日外部因素影響而調整規模彈性，但勢必已透過管道知會美方。儘管軍演對台灣而言事態嚴重，但美方既已預知解放軍不會「由訓轉戰」，因而展現出相當程度的戰略定力。

以色列總理尼坦雅胡。（圖／美聯社）

針對川普的低調態度，張登及解讀，川普明年將與北京頻繁交涉，為維持訪中前的關係穩定，不願為已知不會破局之事消耗籌碼。此外，川普近期需接待以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），且俄烏談判正值烏克蘭願妥協的關鍵期，因此刻意將台灣問題延後處理。

政治大學外交系教授黃奎博分析，川普上任後對陸關係評價尚屬正面，政策雖有擺動但未入負面範疇，顯示其欲維持「約略現狀」。川普淡化軍演除為明年「習川會」鋪路，更因評估短期無法與大陸脫鉤，且中方具備一定實力，美方無須強硬對抗。

黃奎博進一步指出，川普極具自我肯定性格，或許自認憑藉個人威望，中國大陸領導人習近平便不會動武。若川普持續此種態度，下級機關恐將跟進低調處理。依此趨勢，應密切觀察明年4月「習川會」前，是否還會有新一波軍演。

延伸閱讀

秘魯巫師預測2026大事 馬杜洛將倒台、俄烏戰爭難平息

解放軍圍島軍演之際 王毅：美對台售武要堅決反對

川普海湖莊園會晤納坦雅胡氣氛熱絡 但未就加薩和平計劃取得進展