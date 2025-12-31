解放軍圍台恐成「狼來了」？謝寒冰：若人民麻痺就很危險

總統賴清德日前接受媒體專訪時指稱，中國大陸數十年來未越雷池是因實力不足，解放軍隨即啟動代號「正義使命-2025」軍演。媒體人謝寒冰對此示警，解放軍演習範圍逼近台灣領海且無預警集結，若台灣軍民對頻繁演訓感到麻痺，未來恐面臨「狼來了」的真實戰爭風險，屆時將無反應時間。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

謝寒冰在《中天辣晚報》分析，觀察此次演習公告與示意圖可知，解放軍不僅擴大演訓區域，更日益逼近台灣本島，甚至標定範圍已達9海浬處，實質進入12海浬領海範圍內。他質疑面對此種步步進逼的態勢，台灣方面究竟該如何應對，難道只能視若無睹。

廣告 廣告

謝寒冰進一步指出，今年解放軍演習呈現「說演就演」的特徵，部隊迅速集結出動，事前幾無徵兆，此情況極為凶險。他觀察到自裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）訪台後，對岸長期在周邊演訓，導致台灣民眾逐漸麻痺，聽到演習僅反應冷淡，甚至股市照常大漲，顯示社會大眾已對軍事威脅感到麻木。

解放軍正義使命圍台軍演（圖／翻攝微博「中國軍號」）

針對社會氛圍，謝寒冰強調，若僅一般民眾無感也就罷了，但令人擔憂的是國軍部隊是否也隨之麻木，目前似乎看不出具體反制措施。他提到，從海峽中線失守，到24海浬線頻繁被穿越，如今共軍更直接侵入至9海浬線，毫無預警便直衝家門口，這種習以為常的態度相當可怕。

謝寒冰直言，若下次解放軍並非演習而是發動實戰，台灣恐將面臨「狼來了」的絕境，完全沒有任何反應時間進行防禦。他也質疑，賴清德曾提及2027年可能發生戰爭，卻又要求外界不要過度討論，此種矛盾態度加上缺乏預警的軍事威脅，處境確實非常危險。

延伸閱讀

謝寒冰爆曹興誠小三照挨告不起訴曝「綠營法學教授」大翻車

曹興誠認了大陸小三！ 反嗆謝寒冰：有無婚外情干你何事？

賴清德推薦客家文學竟指鹿為馬！謝寒冰：可怕