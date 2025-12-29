解放軍圍台軍演前！賴總統：不挑釁中國 鄭麗文：毫無感受

國民黨主席鄭麗文（左）和總統賴清德（右）。（圖／翻攝自鄭麗文、賴清德臉書）





兩岸關係再度緊張，就在解放軍宣布圍台軍演前，總統賴清德才在媒體上喊話，不挑釁中國，堅定維持現狀；不過國民黨主席鄭麗文開嗆，賴總統不斷踩紅線，讓錯誤的兩岸政策，把台灣推向兵凶戰危。

解放軍29號突然宣布將在台海周邊進行圍台實彈射擊。其實在這之前，總統賴清德才在媒體上喊話，不挑釁中國，堅定維持現狀；不過國民黨主席鄭麗文開嗆，賴總統不斷踩紅線，讓錯誤的兩岸政策，把台灣推向兵凶戰危。

談到兩岸關係，賴總統重申立場，想不到解放軍隔一天，立刻宣布圍台實彈軍演，這讓國民黨主席鄭麗文提出質疑。

國民黨主席鄭麗文：「賴總統他一直，不斷的試圖去挑釁，毫無感受到賴總統，有要緩和兩岸關係。」

總統賴清德：「我們也希望中國能夠尊重，中華民國存在的事實，我們很樂意，跟中國進行交流合作。」

國民黨主席鄭麗文：「錯誤的兩岸政策，才是把今天推向兵凶戰危。」

就算藍營再三批評，賴總統身為三軍統帥，喊話面對威脅，台灣需要持續提高，自我防護的豪豬力道。

總統賴清德：「如果（在野黨）沒有理由，去擋國防預算，沒有理由去擋國安法制，那你要社會如何相信，鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢。」

國民黨主席鄭麗文：「胡說八道無中生有，民進黨的國安幕僚，都已經幫我寫好訪習近平，所有的劇本了，恨不得我照他們劇本演出，我就想說你們也太急了。」

另一方面，隨著2026大選逼近，賴總統也喊話，只要團結就能抵抗中國，那就是縣市長選舉，民進黨要贏，再度引發藍白反彈。

國民黨主席鄭麗文：「透過仇恨做政治動員，透過恐懼做政治動員，他不斷在我們內部找敵人，他講這話，也已經毫無邏輯可言，他一心一意想的，就是要贏得明年大選。」

民眾黨主席黃國昌：「身為國家的元首，不應該帶頭造謠，不應該帶頭詆毀在野黨。」

如今朝野僵局未解，總統從兩岸談到選戰，藍白快速回擊，恐讓政壇動盪加劇。

