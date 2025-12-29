解放軍圍台軍演升級！影響重點一次看

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）





中國解放軍東部戰區於12月29日無預警宣布，即日起在台灣周邊展開「正義使命-2025」大規模聯合演習，不僅時間緊湊，封鎖範圍更創下近年來最貼近台灣的紀錄。這種選在雙城論壇結束隔天就翻臉的舉動，讓不少正在規劃出遊的民眾感到錯愕，也讓台海局勢在跨年倒數之際瞬間緊繃。

中共圍台軍演原因

國防院專家蘇紫雲分析，此次軍演的時機點極其倉促，且代號定為2025，顯示中共在年底前發動具有高度急迫性。演習選在兩岸雙城論壇剛落幕便隨即展開，顯示對岸完全無視兩岸建設性互動。蘇紫雲指出，這可能與中共內部矛盾有關，尤其在中國國防部長董軍神隱於官網的敏感時刻，中共極可能藉由對外施壓與武力示威，來轉移內部的政治壓力。此外，美日近期對台海防衛的再保證與強力挺台立場，也被視為促使中共採取暴走行動的導火線。

中共圍台軍演範圍

這次軍演最引人注目的是禁航座標的配置，呈現出全方位包圍的輪廓。演習範圍涵蓋台灣海峽、北部、西南、東南及東部海域，其中南端的禁航區距離鵝鑾鼻僅約16.7公里，也就是大約9海里的距離，正式進入台灣24海里的鄰接區範圍，形成極限抵近。這是解放軍環台操演中首次出現如此貼近南端陸地的封控態勢，其戰略意圖在於阻絕巴士海峽等關鍵通道。同時，中共官媒還同步釋出衛星圖，公開點名佳山基地與左營軍港等軍事要點，營造看得到也打得到的心理威懾。

空間距離的突破

這次演習最顯著的首例，在於禁航區域與台灣陸地的距離。過去解放軍演習多維持在鄰接區邊緣，但此次南部禁航區最近點距離鵝鑾鼻僅9海里，這不僅是首度實質切入台灣24海里的鄰接區，更是「極限抵近」的展示。這種戰術部署意味著共軍試圖將台灣周邊海域徹底「內海化」，透過實際的座標卡位，測試台灣軍方的反應底線，並在空間上形成越勒越緊的絞殺態勢，將原本的戰略緩衝空間幾乎壓縮殆盡。

時機與名稱的異常急迫感

另一個特殊首例在於演習的行政作業。軍事專家蘇紫雲指出，演習在12月29日宣布，代號卻仍定為「2025」，且是在兩岸雙城論壇結束隔天就翻臉發動，這種時機點與命名方式在解放軍過往的演習紀錄中極其罕見。這種急迫性反映出中共可能面臨內部政治壓力（如國防部高層神隱）或國際局勢（美日挺台法案）的劇烈變動，必須在年底前透過一場大規模武力示威來宣洩壓力，而非經過長期規劃的年度例行操演。

台灣因應之道

面對中共變本加厲的軍事壓力，台灣國防部與國軍部隊保持高度警戒。針對演習科目的要港封控與外線懾阻，國軍持續精進諸軍兵種的協作與聯合情監偵作業，以確保具備充足的韌性與反擊力量。蘇紫雲強調，中共的武力恫嚇無助於和平，台灣最關鍵的應對之道在於持續強化自身的防衛能力。只有展現足夠的國防嚇阻力，並在共軍企圖實施突擊演練時，能有效展示守護領土的決心，才能真正捍衛國家安全並防止衝突發生。

