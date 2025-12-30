解放軍圍台軍演第2天！賴清德：不升高衝突但也絕不退讓

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，演習全程採實彈射擊。總統賴清德表示，已要求相關單位嚴密掌握、即時應對，並譴責大陸軍演是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他也強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。

大陸圍台軍演，賴清德和國安團隊與國防部進行視訊會議。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德今天（30日）下午在臉書發文表示，稍早他與國防部進行視訊會議，就中國大陸近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，我也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。中國大陸無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，我要表達最嚴厲的譴責。

賴清德指出，近期從日本周邊、南海到台灣，中國大陸持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。他強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國大陸各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。請全體國人與我一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。

